Migrantes Hondureños Deciden Quedarse en Territorio Mexicano

* Dificultades los Obligaron a Olvidarse del Sueño Americano.

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre del 2024.- La inseguridad y la violencia que se vive en diferentes entidades del norte del país, aunado a la difícil situación económica, muchas familias de origen hondureño que se quedaron varadas en la Ciudad de Tapachula, en la frontera sur de México desde enero del presente año, están decidiendo quedarse definitivamente en territorio mexicano, en el Estado de Chiapas.

Lo anterior se desprende del testimonio de Elida “N”, migrante de origen hondureño quien manifestó que ella y su familia, así como decenas de migrantes de su país, llegaron a esta región el 9 de enero del presente año, y aunque algunos ya se regresaron a Honduras, un buen porcentaje se quedó en esta ciudad.

En sus planes, dijo, es seguir trabajando, porque, aunque sea poco lo que ganan han logrado establecerse junto con sus familiares.

Cuando vinieron, recordó, tenían la ilusión de ir en busca del sueño americano, por lo que pretendían querer llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos. Pero se quedaron en Tapachula arreglando su documentación en donde las autoridades migratorias les retrasaron los tramites, y se dieron cuenta que ir a EU no sería tan fácil. Menos en este momento.

Reconoció que la situación de inseguridad y violencia en diferentes entidades del norte del país está muy difícil.

“Incluso me he encontrado personas que me dicen que venían con la misma intención de ir a EU, y aquí se quedaron y aquí se casaron y aquí hicieron su familia”, comentó.

Por otra parte, Rosa “N”, también migrante hondureña, manifestó que las autoridades mexicanas les han ofrecido el apoyo para establecerse en esta ciudad. Sin embargo, reconoció que la situación económica es difícil, porque no hay trabajo.

Incluso han ingresado al programa en donde les brinda una ayuda económica mensual, para que se puedan ir integrando y establecerse en esta Ciudad. Sin embargo, reiteró todo ha sido muy difícil. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros