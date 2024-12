Migrantes Inician en Tapachula Caravana Nocturna

* En Arriaga Otro Grupo de Extranjeros Están Varados y sin Dinero.

Tapachula; 1 de diciembre 2024.- Derivado de la violencia, la falta de trabajo, de hospedaje y de dinero. Cansados de esperar por meses en Tapachula los trámites ante la COMAR y el INM.

Los migrantes de distintas nacionalidades deciden caminar en caravana a la Ciudad de México.

En punto de las 22:00 horas de la noche un grupo de 1000 migrantes partieron del parque Bicentenario y alcanzaron la carretera costera con resguardo de las distintas corporaciones. Los servicios de emergencia y de protección civil.

También acompañan al contingente personal del INM y de Beta Sur.

Los extranjeros caminan ilegalmente en caravana. Los representantes de la columna decidieron avanzar y adelantar la hora de salida debido al hostigamiento del personal del INM. El Orbe/Redacción

Migrantes piden ayuda en Arriaga.

En contraparte, en el otro extremo de la Costa de Chiapas, cientos de migrantes se encuentran sin recursos y sin víveres en el municipio de Arriaga, por lo que están pidiendo ayuda humanitaria para poder continuar su camino, ya que se encuentran varados, sin dinero y comida.

Este grupo, en su mayoría mujeres y niños de los más pobres, quienes, a pesar de tener Formas Migratorias Múltiples otorgadas por el INM, no tienen dinero para poder comprar un boleto de autobús, los cuales se han encarecido.

Se trata de personas que se quedaron a la deriva después de que el INM desmantelara la caravana en donde viajaban el pasado fin de semana, en el municipio de Tonalá, en donde no todos quisieron utilizar los autobuses que en teoría ofrecen los agentes migratorios.

A decir de los extranjeros tienen que pagar su pasaje. Es decir, el viaje no es gratis. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros