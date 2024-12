Productores Exigen Rehabilitación de la Carretera Ruta del Café

*Se Complica el Traslado del Aromático Grano.

Tapachula, Chiapas; 8 de Diciembre de 2024.- Todos los caminos sacacosechas de la zona serrana, así como la carretera que va a Nueva Alemania, especialmente, es prioritario su arreglo, ya que se encuentran en pésimas condiciones y constituyen un gran peligro.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo manifestó la señora Margot Ángel Gutiérrez, tesorera de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad, quien aseguró que ahora que están en plena cosecha del café, deben pasar penurias para el traslado del producto debido a lo desastroso de los caminos.

Esta situación de los caminos es vieja, apuntó. Tiene ya más de 50 años en que han venido insistiendo ante las autoridades su arreglo, pero en cada administración siempre ha sido lo mismo, solo realizan pequeños remiendos o bacheo, pero ya se necesita una rehabilitación integral.

La entrevistada subrayó que hay un motivo importante, como la denominación de la “Ruta del Café”, que sirve para atraer a turistas a esa zona, pero ni así las autoridades mueven un solo dedo para atender el problema de esos caminos.

De igual forma, comentó que cuando la cosecha del café no es óptima, queda la oportunidad de sembrar un producto alternativo, pero se ven atajados precisamente porque da lo mismo: no hay cómo trasladar la cosecha por el problema de los caminos.

La entrevistada comentó que el hecho de pedir que se arreglen (que se pavimenten) los caminos, no es exactamente por número de viviendas que se ven favorecidas, sino por el dinero que se mueve con el traslado de las cosechas.

Por ello hizo un llamado a las nuevas autoridades pongan atención a esta zona, pues cada año se mueve cientos de toneladas del aromático grano. EL ORBE/Nelson Bautista