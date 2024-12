Caen las Ventas un 40% en Comercios de Línea Blanca

* En la Región Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre de 2024.- A pesar de programas de promoción como el Buen Fin en el pasado mes de noviembre, y el pago de aguinaldos en el mes de diciembre por parte de la iniciativa privada y organismo públicos; el comercio en la línea blanca no pudo obtener las ganancias esperadas y reporta una caída en las ventas de hasta un 40%.

Esta situación las empresas locales dedicadas a este giro comercial, se la atribuyen a la precaria economía por la que atraviesas las familias de la región del Soconusco.

Eduardo Hernández, vendedor de Importadora Alvi, señaló que las ventas fluctúan de manera significativa, con días en los que no se vende nada, y otros en los que las transacciones son mínimas.

Los productos más solicitados siguen siendo aquellos básicos para la cocina, como estufas, refrigeradores y lavadoras, mientras que artículos de entretenimiento tienen una demanda mucho más baja, ya que las familias priorizan sus gastos en alimentos.

Consideró que el descenso en las ventas, también se debe a factores como el aumento de precios de los productos de la canasta básica, impulsado por el alza en los costos de los combustibles, así como el incremento en impuestos.

Lamentó que este panorama afecte principalmente a las clases obreras y vulnerables, quienes no disponen de recursos suficientes para adquirir productos no esenciales.

El comerciante también mencionó que la ausencia del turismo guatemalteco ha impactado negativamente en la economía local, ya que antes representaba una importante fuente de ingresos para los comercios de la región. Sin embargo, en este momento, la actividad comercial se ha visto reducida al mínimo.

La crisis económica parece seguir afectando a diversos sectores, dejando en evidencia la dificultad que enfrentan los consumidores para realizar compras fuera de lo estrictamente necesario. EL ORBE/ Nelson Bautista