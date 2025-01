Habitantes de la 5ª Privada Sur se Quejan de los Malos Trabajos de la Administración Municipal Pasada

* Céntricas Vialidades Quedaron Intransitables.

Tapachula, Chiapas; 2 de enero de 2025.- Los habitantes de la 5ª. Privada Sur, que abarca las calles 16ª y 18ª Oriente, así como la 14ª. Oriente, denuncian un total rezago en infraestructura social, debido al mal trabajo que realizaron administraciones municipales pasadas, como la que encabezó la ex presidenta sustituta de Tapachula, Pánfila Gladiola Soto.

A pesar de estar ubicados en una zona céntrica de la ciudad, las necesidades de los colonos no han sido atendidas por ninguna de las administraciones municipales anteriores.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Dori Dichi, vecina de la zona, expresó que, a lo largo de las distintas administraciones, las promesas de apoyo no se han cumplido.

La residente señaló que, a pesar de estar en una ubicación estratégica, las calles carecen de alumbrado público, lo que genera un ambiente de inseguridad, y además, enfrentan problemas con las redes de drenaje y agua potable.

Asimismo, destacó que las vialidades requieren urgentemente pavimentación, ya que se encuentran en un estado de deterioro total.



1 de 3

Recordó que durante la gestión de Oscar Gurría Penagos en la alcaldía, se había comprometido a atender sus necesidades. Sin embargo, tras el fallecimiento del entonces alcalde, las gestiones quedaron suspendidas y no se recibieron más respuestas de los sucesores.Por su parte, los colonos acudieron recientemente a las oficinas del Copladem con la esperanza de obtener atención en la nueva administración encabezada por Yamil Melgar Bravo. Allí, les prometieron que sus peticiones serán consideradas para los próximos meses durante esta administración.Expresó su desconcierto por el hecho de que, siendo una colonia tan cercana a puntos clave de la ciudad como el Cedeco, el mercado de la Estación y escuelas de educación básica, las autoridades no hayan resuelto los problemas de infraestructura que afectan a los habitantes.Finalmente, Dori Dichi manifestó su esperanza de que la actual administración municipal cumpla con las promesas hechas, ya que, según mencionó, los funcionarios del Copladem les brindaron atención sincera y mostró confianza en que la situación mejorará en los próximos meses. EL ORBE/Nelson Bautista