Falta de Mano de Obra y Cambio Climático Afectan Producción de Café en el Soconusco

*Campesinos Solicitan Apoyos de la Federación.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero del 2025.- El cambio climático y la falta de mano de obra ha venido afectando a los productores de café de la región Soconusco desde el periodo 2023-2024, por lo que están solicitando el apoyo de la Federación y el Estado para que implemente programa de beneficio para este sector.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por Ismael Gómez Coronel e Isaí García Trujillo, quienes explicaron que aparte de la sequía en el periodo antes mencionado, en donde algunos productores sufrieron pérdidas de hasta el 90%,en la actualidad también están enfrentando la falta de mano de obra.

Es decir, no existen trabajadores que ayuden a levantar la cosecha debido a que muchos campesinos de la región han migrado a otras ciudades del norte del país o a los Estados Unidos. Así como ya no vienen jornaleros procedentes de Guatemala como antes.



Ante tal situación están buscando el establecimiento de mesas de trabajo con autoridades de los tres niveles de Gobierno para encontrar las alternativas de atención, porque no se han podido recuperar de los daños que sufrieron en años anteriores.“El sector cafetalero vive una situación catastrófica, por lo que queremos que se nos tome en cuenta en la elaboración de los programas para el rescate del sector cafetalero. Hoy que se tienen buenos precios, no tenemos cosecha”, expuso Gómez Coronel.Acompañados de productores de café de Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Unión Juárez, los dirigentes cafetaleros agregaron que posterior a la sequía de años anteriores no recibieron ningún apoyo de las autoridades, a pesar de haber realizado las gestiones necesarias ante instancias del Gobierno Federal y Estatal. EL ORBE/ JC