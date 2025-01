Se Agudiza la Crisis Migratoria y Humanitaria en Tapachula

*Cientos de Familias Extranjeras Deambulan por la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero del 2025.- La crisis migratoria y humanitaria en esta región de la frontera sur se sigue agudizando, sobre todo en la ciudad fronteriza de Tapachula; localidad en donde se encuentra el epicentro de la problemática, ya que cientos de familias extranjeras viven en espacios públicos, mientras que otras deambulan por las calles en espera de atención de las autoridades.

Este lunes, tras siete días inhábiles, cientos de migrantes abarrotaron las oficinas de regulación migratoria del INM y COMAR ubicadas al sur de esta Ciudad, en donde hicieron largas colas con la esperanza de ser atendidos.

Algunos aseguran que tienen citas confirmadas a través de la aplicación CBP One, pero requieren de formas migratorias múltiples o un salvo conducto que les permita viajar sin problemas a la frontera norte de México con Estados Unidos.

Sin embargo, en las dos dependencias antes mencionadas no se dan abasto para atender a los cientos de migrantes que llegan en busca de atención.



Mientras tanto, desde hace varios meses han venido creciendo algunos campamentos de migrantes de diversas nacionalidades, quienes viven en banquetas y espacios públicos cerca de las Oficinas de Regulación Migratoria del INM, en las inmediaciones de la colonia Procasa y Fraccionamiento Las Vegas, al sur de la Ciudad de Tapachula.Según Organismos No Gubernamentales, en la Perla del Soconusco existen “miles de migrantes varados” en espera de atención de las autoridades migratorias mexicanas,así como cientos de familias más se encuentran sin dinero, y viven en condición de calle.Por otra parte, este mismo lunes autoridades migratorias organizaron el traslado de 168 migrantes en autobuses, con destino a una ciudad del norte del país, como parte de un programa del Gobierno Federal, pues presuntamente, ya tienen citas confirmadas con autoridades migratorias de EU.Cabe destacar que el programa de CBP One será cancelado este 20 de enero por el Gobierno de Donald Trump, lo cual ha venido a incrementar la desesperación de miles de migrantes por salir de esta frontera sur de México.La gran mayoría de los extranjeros no se quiere quedar en esta región, ya que aseguran que no hay trabajo ni oportunidades de desarrollo para sus familias, y su objetivo es llegar a los Estados Unidos de América. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros