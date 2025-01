Incremento en el Costo de Fletes Eleva Precios de la Canasta Básica

*Traslado de Mercancías Afectado por la Inflación.

Tapachula, Chiapas; 07 de Enero de 2025.- El costo de los productos de la canasta básica teniendo un importante incremento en los costos, pero esta situación inflacionaria se viene complicando porque también incrementaron los fletes para el traslado de la mercancía, dio a conocer Silverio Bravo, comerciante del Mercado “San Juan”.

Otro factor negativo, que también abonó al incremento en los productos alimenticios, son las heladas y nevadas en los Estados del norte del país, en donde hay cultivos diversos, sobre todo en lo que son frutas, verduras y legumbres.

Y es que anteriormente, los fletes que venían procedentes de otros Estados se regresaban con mercancía que se produce en esta región Soconusco. Pero en la actualidad, la gran mayoría regresan vacíos.



“Por ejemplo, la mandarina, es un producto que fue escaso; la naranja, entonces esos productos estuvieron escasos esta temporada, que debía haber habido bastante, no hubo como tal, entonces el costo se incrementó demasiado, porque se invierte, invierten los productores, invierten en el producto y a la hora de cosechar, pues no cosechan las cantidades que ellos consideraban y sus costos se incrementan demasiado”, comentó.Anteriormente, destacó, en esta temporada en la región Soconusco había producción de mamey, mango, entre otras frutas, así como granos, sin embargo, todo ha bajado o no hay producción de nada. Y es por eso que ahora los fletes los transportistas cobran el viaje redondo, porque se regresan vacíos, y obviamente nos les conviene por el costo de los combustibles.Agregó que debido a estos cambios es importante estar preparados, porque los precios de frutas y verduras han incrementado sus costos debido a las afectaciones en los cultivos, derivado del cambio climático. EL ORBE/ JC