SAT Lanza Programa de Regularización Fiscal

*Ofrecerá Condonación de Multas por Adeudos.

Tapachula, Chiapas, 16 de enero de 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado el programa de Regularización Fiscal 2025, que ofrecerá beneficios a pequeños contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos, incluida la condonación del 100% de las multas por adeudos fiscales.

Señaló que este programa abarca las contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y las cuotas compensatorias de los ejercicios fiscales 2023 o anteriores.

La condonación será posible para aquellos contribuyentes que no hayan recibido alguna condonación en los programas generalizados de 2000, 2007 y 2013, no tengan sentencia condenatoria firme por delitos fiscales, y no figuren en los listados definitivos del Código Fiscal de la Federación.

En entrevista para el rotativo El Orbe, José Ángel Morales Menéndez, Administrador de Recaudación de Chiapas 2, señaló que la medida busca impulsar la regularización de contribuyentes con adeudos fiscales, ya sea por créditos determinados por el SAT o la ANAD, o por impuestos no liquidados. El plazo para solicitar la regularización vence el 30 de septiembre de 2025.

El incentivo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 contempla una condonación del 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución, aunque no aplica para el monto total de las contribuciones o cuotas compensatorias. Los contribuyentes podrán liquidar el saldo restante hasta el 31 de diciembre de este año.

Morales Menéndez enfatizó que este programa está dirigido principalmente a pequeños contribuyentes y aclaró que no aplica para adeudos generados en 2024 o después. Además, los beneficiarios podrán pagar en hasta seis parcialidades, siempre que se cumpla con los plazos establecidos, de lo contrario, el descuento se anulará.

Finalmente, el SAT indicó que este estímulo no generará derechos a devoluciones, deducciones, compensaciones, acreditamientos o saldos a favor, y no será considerado ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta. EL ORBE/Nelson Bautista