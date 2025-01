Choferes Detienen a dos Unidades por Posibles Irregularidades

* Aseguran no Cuentan con Documentación Legal.

Tapachula, Chiapas, 16 de enero de 2025.- Choferes de la ruta Fovissste detuvieron dos unidades de la misma ruta a la altura de la calle 17 Oriente, frente a la plaza comercial Soriana. Los conductores tomaron esta medida debido a que, según ellos, las unidades prestaban el servicio de manera irregular.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Jorge N., chofer de la ruta Fovisste, explicó que, con el nuevo concesionamiento, ingresaron dos unidades, pero estas presuntamente no contaban con la documentación necesaria, como la tarjeta de circulación y el sello otorgado por la Secretaría de Transporte, para poder operar de manera legal.

El chofer señaló que no están en contra de las unidades, ni de los conductores, sino que solo exigen que las autoridades apliquen la ley de manera equitativa, ya que a ellos se les exige contar con licencia, tarjeta de circulación y seguro de la unidad, y, de no contar con la documentación adecuada, rápidamente son infraccionados o las unidades son detenidas y llevadas a los corralones.

Las unidades involucradas en el incidente fueron las combis identificadas con los números 15 y 16. Los choferes de la ruta Fovisste decidieron detenerlas como parte de un esfuerzo para regularizar el servicio.

Finalmente, se llegó a un acuerdo en el que los propietarios de las unidades se dirigirían a la Coordinación del Transporte para verificar que las unidades cuenten con la documentación correspondiente para poder ofrecer el servicio a la población tapachulteca.

Durante el incidente, los choferes bloquearon en un solo sentido la vía de comunicación durante aproximadamente media hora, sin cortar la circulación en la zona. EL ORBE/Nelson Bautista