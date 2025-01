Se Incrementan Operaciones en Casas de Empeño de Tapachula

* Por Difícil Cuesta de Enero.

Tapachula, Chiapas 16 de Enero del 2025.- La difícil situación económica por la que atraviesan las familias tapachultecas y de la región del Soconusco, los está obligando a buscar la forma de cómo conseguir dinero de manera rápida. Debido a esta situación, las casas de empeño reportan un incremento importante en sus operaciones, en las últimas dos semanas.

En entrevista el sub gerente de la casa de empeño Prestamil, Miguel Ángel Ruiz, consideró que posterior a las fiestas decembrinas, muchas familias quedaron desgastadas económicamente.

Informó que gracias a esa situación están teniendo un repunte en sus operaciones, sobre todo en lo que es “empeños”, tanto de aparatos electrodomésticos, como alhajas, teléfonos celulares, etcétera.

Estimó que el incremento de operaciones ronda en un 30%, incluso, manifestó que haciendo un comparativo con el año pasado, se tuvo un repunte considerable, lo cual es beneficio para este giro comercial.

“Ya los niños entraron a clases, entonces, muchas amas de casa o padres de familia están viendo la necesidad también, algunos que no tienen o les falta un pequeño recurso, entonces están viendo que empeñar, para poder comprar algún útil escolar”, expuso.

Destacó que el incremento de clientes en las casas de empeño, se dio desde los primeros días de enero. Y esperan que se mantenga esta buena racha para los meses de julio y mayo.

Apuntó que en la actualidad las casas de empeño tienen programas de pagos muy accesibles, donde incluso, quienes no tienen para pagar y sacar su prenda, pueden realizar abonos, ya que reconoció que en estos momentos la necesidad es muy grande en términos económicos.

Agregó que a las casas de empeño acuden personas de diversos municipios de la región, como Huehuetán, Mazatán, Suchiate, Metapa, Cacahoatán, así como de diversas comunidades alejadas de la cabecera municipal como Viva México, Puerto Madero, entre otras. EL ORBE/ JC.