Activistas Piden Libre Tránsito para Migrantes en Territorio Mexicano

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero de 2025.- A pesar de la reciente anulación del programa CBP-One, las Formas Migratoria Múltiple expedidas por el INM siguen siendo válidas, lo que permite a los migrantes transitar libremente por México.

Luis García Villagrán, defensor de derechos humanos de migrantes, anunció que está recurriendo a Jueces federales para garantizar el libre tránsito de más de 500 migrantes que cuentan con cita aprobada para el CBP-One, el Programa de Autorización Previa de Viajes, y cuya forma migratoria múltiple es válida hasta el 6 de febrero de 2025.

En entrevista para rotativo EL ORBE, García Villagrán explicó que muchos de estos migrantes se encuentran en una situación de incertidumbre, pues no saben si podrán continuar su viaje hacia Estados Unidos tras la cancelación del programa.

«Estamos hablando de personas que han estado esperando durante meses, e incluso años, para obtener una cita para el CBP-One, pero ahora, debido a la anulación, se encuentran en un limbo migratorio», expresó.

Destacó que su labor es asegurar que los derechos de estos migrantes sean respetados y protegidos. «Como defensores de derechos humanos nos hemos estado movilizando para garantizar que sus derechos no sean vulnerados. Estamos tocando puertas para que los jueces federales aseguren la no detención, no deportación y libre tránsito de estos migrantes hasta su puerto de entrada», indicó García Villagrán.

La forma migratoria múltiple subrayó es un documento legítimo que permite a los migrantes transitar sin impedimentos por territorio mexicano. «No hay motivo para que sean detenidos o deportados. Estamos trabajando para que sus derechos sean respetados», aseguró.

García Villagrán también mencionó que ya han logrado ayudar a 52 personas a llegar a su destino de manera segura gracias a la intervención de los jueces federales, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer. Esto ha sido un éxito, pero sabemos que el trabajo continúa.

Finalmente, el defensor hizo un llamado a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos a colaborar estrechamente para encontrar soluciones a los retos que enfrentan los migrantes durante su travesía. EL ORBE / Nelson Bautista