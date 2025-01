No Habrá Incremento en el Precio de la Tortilla: Industriales de la Masa

*Analizan Regresar al Consumo de Maíz Criollo Mexicano.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2025.- Industriales de la masa y la tortilla están en pláticas con las autoridades federales, por lo que estiman que para el primer semestre del presente año no se incremente el precio por kilogramo de tortilla,pues también se está analizando la estrategia de regresar al proceso de nixtamal, para consumir maíz criollo mexicano.

Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente del Consejo de industriales de la masa y la tortilla del municipio de Tapachula, Alejandro Ricaldi Jiménez, quien destacó que en estas negociaciones con las autoridades están los representantes de Cámaras y Uniones Nacionales de industriales.

Ya que una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es bajar un poco el precio del producto, sobre todo analizando de que no en todas las regiones del país el alimento en mención tiene el mismo precio.



“Estamos hablando que hay sus zonas donde está a 28, 30 pesos, en Chiapas, Tapachula está en un promedio de 22 a 24 pesos el kilo, y hasta ahorita podemos decir que no va a haber un incremento para el primer semestre de este año”, subrayó.Por otra parte, el también empresario de esta región manifestó que a nivel nacional están saliendo algunos apoyos para las personas que trabajan el “nixtamal”, que es hacer tortilla con los procesos anteriores, consumiendo maíz criollo, no transgénico como en la actualidad.Para adoptar el proceso de nixtamal -dijo- se necesitaría cocer maíz, por lo que primer se tiene que ver a dónde va a llegar el producto, el insumo, y dos, ver dónde se va a instalar. El objetivo de todo esto, apuntó es consumir el maíz criollo mexicano.Por el momento las harineras no han anunciado un incremento por el producto, agregó, por lo que la mayoría de los industriales de la masa y la tortilla no van a subir los precios del producto. Esto a pesar de que algunos insumos han subido. EL ORBE/ JC.