Transporte Público Sigue Siendo Caro e Inseguro en Tapachula

* El Servicio es Pésimo y las Unidades Están Convertidas en Chatarras.

Tapachula, Chiapas, 2 de Febrero del 2025.- Las nuevas autoridades en materia de transporte público en el Estado deben de verificar a conciencia las unidades colectivas en sus modalidad de taxis y combis, ya que en muchos casos son verdaderas chatarras andantes, las cuales prestan un pésimo servicio a la población en la región del Soconusco.

Según denuncias de la población usuaria, consideran que un “60% de las unidades colectivas” que circulan en el municipio de Tapachula, la segunda ciudad más grande en la entidad, se encuentra en pésimas condiciones, y si se someten a una verificación mecánica “no la pasan”.

Lo anterior se desprende de la denuncia realizada por María Concepción “N”, habitante de esta localidad, y que a diario utiliza este servicio, quien lamentó que los concesionarios del transporte sigan sin cumplir con el compromiso que hicieron de renovar su parque vehicular, ya que fue el principal argumento que utilizaron para subir el costo del pasaje de 8 a 10 pesos.

Explicó que, tras el aumento del pasaje, se esperaba que las combis en mal estado fueran reemplazadas por unidades nuevas, pero esto no ocurrió, ni siquiera se les dio mantenimiento básico.



La denunciante subrayó que en todas las rutas del servicio urbano circulan unidades deterioradas, con asientos rotos, láminas desgastadas y sin tapicería, lo que las hace aún más peligrosas para los pasajeros. Además, recordó que, en años anteriores, existía un seguro de vida para los usuarios, pero hoy en día, no hay ninguna protección en caso de accidentes, obligando a los pasajeros a asumir los costos de sus curaciones en caso de un incidente.Debido a esta situación -dijo- las autoridades competentes tienen que exigir a los concesionarios no solo a mejorar las unidades, sino también la implementación de un seguro de vida para los usuarios.Otro tema pendiente señaló, es la atención a personas con discapacidad, ya que los conductores de colectivos no prestan el servicio a estas personas. Y lo mismo sucede con los adultos mayores, a quienes evitan prestar el servicio, porque por disposición oficial solo pagan el 50% del pasaje.Agregó que poner orden en el transporte colectivo es otro gran pendiente por parte de las autoridades, ya que, en el sexenio pasado, los concesionarios hicieron lo que quisieron. EL ORBE/ Mesa de Redacción