Preocupa a Familias Indígenas de Chiapas Deportaciones de Migrantes en EU

* El 80 % de Jóvenes de esas Comunidades Migró por Falta de Empleo.

Tapachula, Chiapas 2 de Febrero del 2025.- Las familias de comunidades indígenas de la zona sierra de Chiapas, están preocupados por las deportaciones masivas de mexicanos que están realizando las autoridades de Estados Unidos; haciendo énfasis en que en la unión americana están sus hijos, un 80% de los jóvenes de dichas comunidades, quienes migraron por falta de oportunidades al vecino país del norte.

Aseguraron, que, en medio de esta crisis de relaciones comerciales bilaterales entre México y EU, el pueblo indígena que vive y trabaja en diferentes ciudades de Norteamérica, son los que van a sufrir más discriminación y rechazo. Por lo que muchos están abandonado la unión americana por voluntad propia.

Lo anterior fue dado a conocer por José Castañón Ramírez, Consejero Nacional de Pueblos Indígenas en la zona sierra de Chiapas, quien reconoció que las deportaciones de mexicanos en Estados Unidos impactará en términos económicos a las familias indígenas.



“Nos va a afectar más en la cuestión económica, porque nuestra gente se está regresando, y no sabemos qué alternativa, qué salida vamos a tener con esto, pero pues ya vemos que aquí está tan difícil en la cuestión económica, precisamente en los pueblos indígenas que está más agudo la situación económica”, comentó.El dirigente indígena se pronunció porque en Estados Unidos se respeten los derechos de los indígenas mexicanos, y esperan que la política en el vecino país del norte se transforme.Lamentablemente reconoció que la población indígena es la que está más expuesta a las injusticias, a pesar de que no son gente agresiva, ni se dediquen a realizar cosas malas, pero en ocasiones por desconocimiento o por no saber defenderse se abusa de ellos en la unión americana.Sin dar cifras de cuanta población indígena trabaja y vive en EU, José Castañón Ramírez solo recordó que allá en ese país, trabajan los hijos de las comunidades indígenas. Y consideró que un 80% de jóvenes indígenas, son los que trabajan en el vecino país del norte. EL ORBE/ JC.