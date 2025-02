Lineamientos de Apoyo Para Refugios de Mujeres No han Sido Publicados

Autoridades Federales aún No Publican

* Organizaciones no Pueden Acceder al Recurso Para Apoyarlas.

Tapachula, Chiapas 2 de Febrero del 2025.- Refugios de apoyo a mujeres violentadas, que son cien a nivel nacional, y que son operadores por organizaciones sociales no gubernamentales, están pasando por una difícil situación, ya que las autoridades federales no han publicado los lineamientos para acceder a los recursos de los programas oficiales.

Debido a esta situación, se encienden los focos rojos para estas agrupaciones, quienes atienden a grupos vulnerables, víctimas de violencia.

Lo anterior se desprende de la entrevista con la Fundadora de la organización “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega, quien explicó que, en años anteriores, en las primeras semanas se publican los lineamientos o reglas de operación de dichos programas oficiales.

Desafortunadamente concluyó el mes de enero, y aun no se ha publicado la información de los programas en mención.

Elsa Simón subrayó que, en los centros de atención a mujeres violentadas bajo su cargo y cuidado, también se brinda apoyo a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes. Por lo que requieren del apoyo de personal especializado. Además de que también se le brinda a esta población comida, atención médica con medicamentos, ropa y todo lo necesario en los refugios.

“No podemos nosotras dar la espalda a las mujeres, a sus hijas, a sus hijos, y aquí en esta región que tenemos muchos casos desde niñas, adolescentes en situación de violencias familiares como abusos sexuales”, comentó.

Apuntó que la organización que encabeza no solo atiende a personas de Tapachula, también de otros 16 municipios de la región del Soconusco.

Debido a todo lo anterior expuesto, Elsa Simón lamentó que ya se haya perdido un mes de trabajo, porque no salieron los lineamientos para poder acceder a los recursos de programas federales.

Destacó que los recursos que llegan a las organizaciones que atienden mujeres, se apegan a la Ley de Organizaciones de Fomento a las Organizaciones Civiles, que fue creada desde el 2000. En donde los recursos vienen etiquetados, es decir, no se pueden utilizar para otra cosa, más que para objetivos específicos, que marcan las reglas de operación. EL ORBE/ JC.