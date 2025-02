Criminales se Benefician con el Cierre de la Frontera Entre México y EU: CDH Digna Ochoa

*Migrantes Varados en la Frontera Sur Contratan sus Servicios Para Cruzar a los EU.

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero de 2025.- Los flujos migratorios que vienen a México no se van a detener, solo hay una pequeña pausa en lo que se redefinen las políticas migratorias en los Estados Unidos, manifestó en entrevista Luis Alonzo Abarca González, Coordinador del Comité de Derechos Humanos de Bases de Chiapas Digna Ochoa.

De visita por Tapachula, también denunció que los más beneficiados con todo lo que está sucediendo con el cierre de la frontera norte de México con Estados Unidos, son los grupos delictivos conocidos como polleros. Porque ante la desesperación de querer llegar a la Unión Americana los migrantes contratan los servicios de dichos delincuentes.

“Se comenta que en la actualidad hay una gran cantidad de migrantes varados en Tapachula, buscando obtener el estatus de refugio, lo que no es fácil, porque hay que comprobar que en realidad está en riesgo tu vida y que eres perseguido en tu país de origen.

“Pero los migrantes, hacen este trámite con la finalidad de tener un documento que les permita transitar libremente por el país y llegar a la frontera norte de México”, expuso.

El activista señaló que el Gobierno de México sigue cediendo a la presión de los EU, haciendo el trabajo sucio, entreteniendo a los flujos migratorios en esta región, por lo que en esta zona hay migrantes que llevan varados varios meses, sin poder avanzar.

“Esto es como un efecto de una política de largo plazo de contención migratoria, ahora con la llega de Trump se genera un éxodo distinto ante la posibilidad de poder llegar de manera legal al país, después de la cancelación de la aplicación CBP One en EU”, comentó.

Luis Alonzo Abarca González también denunció que, según denuncias de migrantes, agentes del INM presuntamente extorsionan a la población migrante.

Con todo lo que está pasando -dijo- los migrantes están en un mayor estado de vulnerabilidad que antes. Ya que hay autoridades migratorias, Guardia Nacional, entre otras, coludidos con grupos delictivos que son los más beneficiados económicamente con todo lo que está sucediendo.

Agregó que los flujos migratorios no van a parar, seguirán viniendo, solo hay una pequeña pausa, en lo que se redefinen las políticas migratorias en EU. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.