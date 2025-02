Hoteleros de Tapachula Reportan Ocupación del 60%

*Resienten la Afluencia de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero del 2025.- Los hoteleros de la Ciudad de Tapachula reportan una ocupación del 60% aproximadamente, y resienten la afluencia de migrantes que sí pueden costear su estancia en estos negocios. Sin embargo, en contraparte, en las últimas semanas han percibido el regreso de los comerciantes guatemaltecos, atraídos por las ventajas que les ofrece el cambio de moneda de Quetzales a Pesos Mexicanos.

La situación en el sector hotelero, es difícil, ya que, los migrantes varados en esta localidad prefieren conseguir cuartos o casas en renta; una opción más económica que vivir en hoteles del centro de la ciudad.

Y es que tras la cancelación de la aplicación CBP One en los Estados Unidos, aunado al cierre de la frontera norte de México con Estados Unidos, miles de migrantes de diversas nacionalidades se han quedado a vivir temporalmente en esta localidad, en lo que buscan la forma de avanzar por territorio nacional.

Ever Macías Rodas, administrador del hotel Guízar, manifestó que por todos esos cambios que ha habido, ya la gente no está pasando hacia arriba, hacia Estados Unidos, ya ha disminuido la afluencia de migrantes. Muchos quedaron varados, otros están regresando y muchos más también están decidiendo quedarse en la zona.

Comentó que los migrantes que más rentan habitaciones de hotel son venezolanos y ecuatorianos, y algunos se quedaban de dos a cuatro meses. Así como había otros que solo se quedaban por un par de días.

En contraparte, dijo que en las últimas semanas han notado el regreso de comerciantes de Guatemala, quienes de nueva cuenta están viniendo a Tapachula de compras.

Aunque, todavía hay quejas de que, en las aduanas, sigue habiendo trabas, trámites engorrosos para dejarlos pasar.

Finalmente, el encargado del hotel Guízar hizo un llamado a las autoridades para que agilicen el arribo de los turistas y visitantes guatemaltecos, porque ellos vienen a generar derrama económica a la zona. EL ORBE/ JC.