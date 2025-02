Insuficiente el Personal de la COMAR en la Frontera Sur: Abogados

La dependencia solo cuenta con un presupuesto de 46 Mdp para atender a miles de migrantes que ingresan todos los días a territorio nacional en busca de asilo.

Tapachula, Chiapas 10 de Febrero del 2025.- La crisis migratoria en la frontera sur de México se sigue agudizando, debido a la falta de atención a la población extranjera varada en esta región, en donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se ha quedado sin capacidad de atención.

Este lunes 10 de Febrero del presente año, cientos de migrantes abarrotaron por completo las oficinas ubicadas en el parque ecológico, al sur de la ciudad de Tapachula.

En entrevista en este lugar, José Salvador García Briones, Abogado litigando en el tema migratorio, manifestó que el gobierno de México debe de tener mayor empatía y atención a esta población que se encuentra en un estado de vulnerabilidad.

Subrayó que, según datos oficiales publicados en medios de comunicación a nivel nacional, la COMAR solo tiene de presupuesto anual “46 millones de pesos”, algo que consideró insuficiente para atender el tema migratorio en esta región de la frontera sur, en donde Tapachula se ha convertido en el epicentro de la problemática.

El abogado litigante en temas migratorios, dijo que debe de existir humanismo, atención a esta población extranjera, que requiere de refugio o asilo en México, porque vienen huyendo de la violencia e inseguridad de sus lugares de origen.



Insistió que el presupuesto de COMAR no alcanza, por lo que se ha quedado sin personal, y no tienen capacidad ni para atender 300 o 500 migrantes que llegan a diario en busca de atención.Por otra parte, también lamentó que existan organismos internacionales como la ACNUR (alto comisionado de las de las naciones unidas para los refugiados), que tienen presencia en esta zona fronteriza con guatemala “pero solo por cuestiones protocolarias”, pero no intervienen, no se involucran en el tema migratorio.Agregó que el personal de dicho organismo, llegó este lunes a ver la aglomeración de migrantes en las oficinas de COMAR en el parque ecológico, pero no intervienen, ni si quiera preguntan a las personas que hacen enormes filas si necesitan algo. Lo que quieren las familias extranjeras varadas en esta zona, subrayó, es el documento de refugio, que les permita estar legalmente en el país, y no estén siendo molestados por elementos del INM o cualquier otra corporación de seguridad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.