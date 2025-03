Evalúa National Geographic Proyecto de Polinizadores Urbanos

*Investigadores Realizan Visita en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 1º de Marzo del 2025.- Investigadores de National Geographic estuvieron visitando la ciudad de Tapachula, para realizar una evaluación del proyecto “Polinizadores Urbanos”, una iniciativa que ha causado mucho interés sobre cómo se puede conservar el medio ambiente, en particular los insectos.

En entrevista, Evelyn Pinot, titular de Polinizadores urbanos, manifestó que, en el marco de esta visita de los investigadores en mención, es justamente para constatar las áreas polinizadoras, en donde el trabajo también ha sido de educación ambiental, para que las personas vengan, vean las plantas, vean que hay mariposas, vean que de vez en cuando llegue el colibrí, que vean que por ejemplo tienen ahí la colmena de abejas nativas sin aguijón, y que también hay más de un tipo de abejas.

“Polinizadores urbanos va muy bien, la verdad es que vamos avanzando. Ahorita no hay tanta siembra, por el tema de que estamos en la temporada de sequía, pero, por ejemplo, en temporada de lluvias tenemos el proyecto de sembrar los 3.3 km del par vial con puros árboles florales y plantas para polinizadores”, comentó.

Evelyn Pinot también dio a conocer que han venido trabajando con diversas escuelas, como universidades privadas, públicas, bachilleratos, secundarias, en distintos lugares de la localidad; en donde Polinizadores Urbano está haciendo la diferencia, para que la gente conozca que hay en Chiapas, toda esa biodiversidad tan importante. Pero no solo que la conozcan, es también para que la protejan.

Agregó que Polinizadores Urbanos nace no de solo quejarse, sino de decir: «¿Qué es lo que yo puedo hacer? para que sí me toque ver esas mariposas, para que sí me toque ver esos ríos limpios, para que sí me toque ver toda esta fauna increíble que tiene Chiapas, para llegar a conocerla, la idea es que Chiapas se vuelva el primer estado santuario de polinizadores y empezar con la costa. EL ORBE/ Mesa de Redacción.