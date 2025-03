Colapsa Obra de Drenaje Mal Hecha en la Colonia Procasa

*Construida por la Administración 2018-2021.

Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2025.- Aguas negras corren por las calles de la colonia Procasa, ubicada al sur poniente de la ciudad de Tapachula, debido a que el drenaje colapsa contantemente, generando una gran contaminación para cientos de familias que viven en este sector de la localidad.

Doña Magnolia “N” habitante de esta colonia, manifestó que el desperfecto se encuentra en Avenida Seguridad Pública, entre calle Margaritas y Callejón Escolar, en donde los vecinos del lugar ya no aguantan los fétidos olores que brotan de dichas aguas negras de manera recurrente. Ya que la problemática se complica más con los fuertes calores.

Manifestó que este 4 de marzo por la mañana acudió personal de COAPATAP a componer la fuga de aguas negras, y aparentemente la repararon. Pero no es la primera vez, ya que frecuentemente colapsa el drenaje.

“Se necesita en de verdad se reparen esta enorme fuga de aguas negras. Porque a la hora de tomar nuestros alimentos a medio día no se puede, ya que hay olores insoportables, nauseabundos, los fuertes calores y el sol evaporan las aguas negras, y es una situación insoportable”, comentó.



Apuntó que cuando fue la pavimentación de la obra con adoquinado mixto, se alegraron, porque también se hizo la obra de introducción de drenaje. Desafortunadamente esta quedó mal desde un inicio, porque frecuentemente reportan la problemática a COAPATAP, y la repara, pero solo tarda unos días y de nueva cuenta brota aguas negras de los registros.Doña Magnolia “N” aseguró que el problema es de origen, es decir, hicieron mal la obra de drenaje. Haciendo énfasis en que fue en la administración municipal del Ayuntamiento 2018-2021.A cinco años de haberse inaugurado la introducción de drenaje y la pavimentación de la calle, hoy están sufriendo constantemente la contaminación, porque el agua de desechos corre toda la avenida antes mencionada, afectando a la población en general, en particular a niños de kínder y primaria, que se ven obligados a cruzar dicha vialidad.Agregó que por ello piden el apoyo de las autoridades competentes, para que de una vez por todas den solución a la problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción.