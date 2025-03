Tapachultecos que Sufren Atrofia Muscular Luchan por Sobrevivir

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo del 2025.- Tres tapachultecos que padecen de la enfermedad conocida como “atrofia muscular” luchan por sobrevivir. Dos de tres hermanos se encuentran postrados en cama y solo uno sale a las calles a pedir ayuda en el centro de la Ciudad de Tapachula.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Ramón Augusto Domínguez García, quien platicó su difícil historia de vida con sus hermanos a este medio de comunicación.

Aseguró que él es uno de tres hermanos, todos con la misma enfermedad, ya que se trata de un padecimiento de salud genético.

Postrado en una silla de ruedas, manifestó que en su caso, se las ingenia para poder salir a las calles del Centro de la Ciudad con el apoyo de algunos amigos o conocidos. Ya que su hermano Sergio, se encuentra en cama y ya no se puede mover.

Gracias a la caridad de la gente, que le regala monedas, compra alimentos para él y sus hermanos.

“La enfermedad genética fue heredada de los genes de mi santa madre que en paz descanse, y pues esa es la situación, y somos tres hermanos Julio, Sergio y yo”, comentó.

Ramón llega casi a diario a las calles del Centro de la Ciudad de Tapachula para pedir ayuda económica a la población, ya que debido a su enfermedad dejó de caminar a los 30 años, mientras que su hermano Sergio perdió su capacidad motora a los 15 años.

En esta etapa de la enfermedad reconoce, subsistir les es cada vez más difícil, porque les cuesta depender de ellos mismos. Sobre todo, si su hermano Sergio necesita que lo ayuden a asearse o bañarse, cambiarse pañales, se les hace muy difícil. Situación que también padece su hermano Julio.

Ramón Augusto Domínguez García es prácticamente el único que no ha perdido totalmente su capacidad motora, y es quien se da a la tarea de conseguir el sustento diario.

“Quincenalmente, solo en el cuidado gastamos 3 mil pesos, porque pagamos 200 pesos diarios para que cuiden a mi hermano, y solo en pañales gastamos, digamos 2 mil pesos en pañales, y mil pesos en otras cosas”, expuso.

Ramón reconoce que ha recibido mucha ayuda de iglesias, personas altruistas, quienes de corazón los ayudan. Porque ya es la última etapa de la enfermedad y están resignados a lo que Dios mande, que puede ser quedar los tres hermanos postrados en cama, hasta que el corazón deje de latir.

En su caso, dijo que la enfermedad ha afectado un 70% de su capacidad motora. Su hermano tiene una afectación del 90 o 95% y su hermano Julio un 90%.

Agregó que la atrofia muscular es una enfermedad muy cara, que no tiene cura. Sobre todo, en México, en donde ni los niños con cáncer son apoyados. Por lo que, en su caso, están abiertos a todo tipo de ayuda, y quienes tengan la disposición de apoyarlos o hacer una donación ya sea de alimentos, artículos de limpieza o económicamente, pueden marcar al teléfono 962 225 06 42. EL ORBE/ JC