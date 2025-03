Alarmante la Cifra de Mujeres que Sufren Acoso en las Calles

*Se Deben Tomar Medidas en Torno al Tema.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo de 2025.- El acoso callejero es una problemática profundamente arraigada en la cultura mexicana, y su prevalencia es alarmante. Según la doctora en Derecho, Diana Isabel Ivens Cruz, titular de la Comisión de Justicia del Colectivo 50+1 Chiapas, siete de cada diez mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia.

La experta, quien ofreció un taller de prevención sobre este tema, destacó la urgencia de tomar medidas tanto a nivel individual como colectivo para erradicarlo

En sus declaraciones, Ivens Cruz señaló para rotativo EL ORBE, que el acoso callejero no solo es una experiencia cotidiana para muchas mujeres, sino que está profundamente normalizado en la sociedad mexicana. “Yo me atrevería a decir que tal vez 7 de cada 10 mujeres hemos vivido una situación de acoso callejero”, comentó, refiriéndose a las conductas machistas que siguen presentes en las calles.

Durante su intervención, la especialista subrayó que, aunque ciertos actos como los «piropos» o silbidos se han convertido en algo aparentemente común, esto no los hace aceptables.



Siempre que no pase de ahí, puede ser entendible. Pero eso no quiere decir que sea lo correcto, explicó, dejando claro que cuando el acoso escala a actos más invasivos, como tomar fotografías o seguir a alguien, puede constituir un delito.Ivens Cruz también habló sobre la importancia de las denuncias responsables. Señaló que las falsas acusaciones pueden tener un efecto negativo no solo en las personas involucradas, sino también en las mujeres que realmente sufren violencia, ya que históricamente ha sido difícil que las autoridades tomen en serio las denuncias de abuso sexual.“Nos ha costado mucho que nos crean”, en este sentido, hizo un llamado a la responsabilidad al momento de realizar denuncias.Destacó que, aunque no todo el acoso callejero se tipifica como delito, actos como tocamientos sí se consideran acoso sexual, lo cual es un delito que debe ser juzgado en el fuero común estatal. Aclaró también que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este tipo de violencia, un recordatorio de que el acoso callejero no discrimina género.Para concluir, Ivens Cruz invitó al público a seguirla en sus redes sociales (@DianaIvensMX) para mantenerse informados sobre los derechos de las mujeres y temas relacionados con el derecho en general. EL ORBE/Nelson Bautista