Se Debe Seguir Trabajando en la Lucha por la Igualdad de Género

*Aun Enfrentan Obstáculos en Diversas aéreas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo de 2025.- En una reflexión profunda sobre los avances y desafíos de la lucha por la igualdad de género, Aymar Hernández, gerente regional de Yanbal México, destacó la necesidad de seguir trabajando para concientizar a la sociedad sobre los derechos iguales para las mujeres.

Durante su intervención, y en entrevista para Periódico EL ORBE, Hernández hizo hincapié en la importancia de agradecer a las mujeres que han abierto el camino para las generaciones actuales. Es fundamental reconocer y agradecer a todas aquellas mujeres que han luchado en el pasado, pues sin su valentía y esfuerzo, las generaciones actuales no tendríamos los derechos que disfrutamos hoy, señaló.

Aunque se ha avanzado, dijo, aunque existen grandes retos en el camino hacia una verdadera igualdad. A pesar de los logros alcanzados, las mujeres siguen enfrentando obstáculos en diversas áreas, como el ámbito laboral y empresarial.

Destacó que, aunque hoy es más común ver a mujeres ocupando altos cargos directivos, estas siguen siendo vistas a menudo como excepciones, lo que refleja que el cambio no ha sido tan profundo como se necesita.

Si bien algunas mujeres han alcanzado posiciones de poder, la sociedad todavía tiene que cambiar su percepción. Necesitamos seguir trabajando para garantizar que futuras generaciones, como nuestras hijas y nietas, puedan vivir en un mundo donde la igualdad sea la norma, y no una lucha constante, dijo.

Además, reflexionó sobre las diferencias geográficas y culturales en torno a la igualdad de género. Según él, en áreas urbanas las mujeres tienen más oportunidades para desarrollarse profesionalmente y emprender, mientras que, en otras regiones más rurales, los prejuicios siguen limitando su crecimiento.

“Estableció que, a pesar de los avances en los últimos años, aún queda mucho por hacer. Si tuviéramos que medirlo en porcentajes, diría que apenas hemos conquistado un 20 o 30% de lo que se necesita lograr. Nos queda un largo camino por recorrer”, añadió.

Finalmente, habló sobre el compromiso de Yanbal México con la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Explicó que la empresa continúa expandiendo su presencia en varios países, como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, México, Guatemala, Italia y España, y destacó que en países como Guatemala existen ejemplos de mujeres que han logrado un rápido crecimiento dentro de la empresa, alcanzando altos cargos directivos.

La lucha por la igualdad de género sigue siendo un desafío que requiere el esfuerzo continuo de todos. Es necesario seguir concientizando a la sociedad y abriendo caminos para que las mujeres puedan gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres en todos los aspectos de la vida. El Orbe/Nelson Bautista