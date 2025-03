Hay Personas que Tienen Tuberculosis y No lo Saben

*Advierten Especialistas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo del 2025.- A nivel mundial las estadísticas indican que son 1.4 millones de personas con tuberculosis en el mundo, de estas “50 mil personas a nivel mundial no saben que tienen tuberculosis”, y 29 mil nuevos casos se suman cada año en nuestro país al problema de infecciones respiratorias agudas por tuberculosis, informó en entrevista, Sergio Alberto Gutiérrez Cadena, Licenciado en Nutrición, adscrito a la unidad médica de salud IMSS Bienestar Tapachula Indeco Cebadilla.

Destacó que la tuberculosis es una enfermedad de mucho tiempo, o sea, no es una enfermedad reciente. Y nuestra región es endémica con muchos problemas, con casos nuevos que se presentan a nivel general en donde no hay que olvidar que es un corredor, desde el Suchiate hasta Arriaga, con respecto a los problemas relacionados con la tuberculosis.

“Aquí en la clínica tenemos en este momento 10 casos de tuberculosis en diferentes sexos, hombres y mujeres. Recordemos que se van a presentar en aquellas personas inmunodeprimidas, principalmente personas con VIH, con cáncer; adultos mayores y menores de 5 años de edad”, comentó.

El especialista de la salud, también informó que las colonias principales en donde se encuentra esquematizado este problema infeccioso, son las colonias 11 de Septiembre, Calcáneo Beltrán, Pintoresco, sobre todo en personas que viven en condición de calle o en hacinamiento, sobre todo migrantes.

Cuestionado sobre el tratamiento que deben de llevar las personas con esta enfermedad, manifestó que deben acudir a las Unidades Médicas para tomar los medicamentos estrictamente supervisados. Haciendo énfasis de que cuando el paciente deja el tratamiento, provoca que la enfermedad sea más fuerte.

En el momento en que un paciente es identificado con tuberculosis, agregó, hay que ver en el área familiar o en el área laboral quiénes son las personas más cercanas quienes pueden ser susceptibles a la enfermedad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros