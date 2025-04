Habitantes de la Zona Media Alta de Tapachula Piden Presencia de los Pakales

*Para Reforzar la Seguridad en la Zona.

Tapachula, Chiapas, 1 de abril de 2025.- Habitantes de diversas comunidades rurales y policías comunitarios se congregaron por la mañana de ayer 1 de abril, en el acceso principal de diversas comunidades, en la zona media alta del municipio de Tapachula, para solicitar a las autoridades, la presencia de los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL y otras corporaciones, y con ello hacerle frente a la delincuencia que presuntamente opera en la zona.

En la reunión, participaron los habitantes de San José Nejapa, San Antonio de Chicharras, La Patria, Cantón Chicharras y 26 de Octubre, ubicadas en la zona media alta de la localidad.



En entrevista con El Orbe, Oliverio Ventura Flores, comisariado de la localidad, expresó la profunda preocupación de los habitantes, quienes sienten que ya no cuentan con la protección que tenían anteriormente. Y aseguró que la inseguridad se ha incrementado de manera alarmante.La preocupación se extiende a las seis comunidades que conforman la zona de Chicharras, las cuales se han organizado para hacer un llamado al gobierno en sus tres niveles, instando a que cumpla con su obligación de proteger a los ciudadanos. El gobierno debe cobijarnos y brindarnos la protección que merecemos como ciudadanos mexicanos, expresó.Además, los habitantes de estas comunidades han demandado una mayor presencia de patrullajes y vigilancia en la zona. Ante la falta de respuesta, advirtieron que podrían tomar medidas por su cuenta, lo que podría generar un conflicto mayor. “No queremos que la gente enardecida tome justicia por sus propias manos”, apuntó.Ante esta situación, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas, con el fin de evitar un estallido social. “Estamos pidiendo al gobernador y al presidente municipal que hagan su trabajo, que cumplan con sus deberes de proteger a las comunidades y que no nos tengan en el olvido”.Este creciente malestar en la zona media alta de Tapachula, requiere de una pronta acción por parte de las autoridades locales y estatales para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar una situación de mayor tensión, insistió el denunciante.Por otro lado, Edmundo Velázquez Pérez, líder comunitario de la Zona Chicharra, alzó la voz para denunciar que esta situación que están viviendo se debe de igual manera al deplorable estado de la carretera que los conduce desde Tapachula hacia Nueva Alemania, que como habitantes de esta zona tiene que transitar todos los días, ante el riesgo de ser víctimas de los amantes de lo ajeno.Velázquez Pérez, comentó que otro factor que contribuye a la inseguridad, es la presencia de migrantes de diversas nacionalidades, ya que no todos vienen con buenas intenciones, por lo que hicieron un llamado a las autoridades competentes, y tomen cartas en el asunto. EL ORBE/ Mesa de Redacción.