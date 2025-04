Registros sin Tapa Representan una Trampa en las Banquetas del Centro

*Transeúntes Corren Peligro Ante la Posibilidad de Caer.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril de 2025.- Comerciantes del Centro Histórico de Tapachula, manifestaron su preocupación por el alto número de registros de la Comisión Federal, Telmex, COAPATAP y Alumbrado Público que no tienen registro y representan verdaderas trampas mortales.

Denunciaron que el tema no es nuevo, desde hace muchos años han hecho la observación a las diferentes empresas y dependencias ya mencionadas, sin embargo no han tenido respuesta, y cada día aparecen más registros sin tapa.

Debido a esa situación, Luis “N” encargado de un negocio en la 4ª Norte entre 3ª y 5 Poniente, expuso que las autoridades competentes deben de tomar cartas en el asunto, antes de que suceda una desgracia.

“Los registros abiertos están por todas partes en la zona del denominado Centro Histórico de la Ciudad, pero pareciera que a nadie le importa”, comentó.

Ya se han suscitado algunos accidentes, dijo, ya que algunas personas han caído en dichos registros sufriendo lesiones, afortunadamente la situación no ha pasado a mayores.

El centro de la Ciudad es un área muy concurrida por adultos mayores y niños, así como personas con discapacidad, quienes son los más expuestos a sufrir algún accidente por los registros sin tapa en esta zona, por lo que están solicitando el apoyo de las autoridades. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros