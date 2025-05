PC Chiapas Alerta Ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025

*Activa Consejos Regionales Para Prevención de Riesgos.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo de 2025.- Como parte del Programa Estatal de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025 y de la Estrategia de Reducción de Riesgos para dicha temporada, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas encabeza Consejos Regionales de Protección Civil en zonas altamente vulnerables a inundaciones, vientos fuertes y deslaves, lo que permite coordinar acciones de prevención de riesgos que abonen a proteger la vida de las personas, sus bienes y el entorno.

En una primera etapa, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, convocó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a instalar y declarar en sesiones permanentes a los Consejos Regionales de Protección Civil de las regiones Istmo-Costa, Soconusco alto y Soconusco bajo, que integran los municipios de Tapachula, Unión Juárez, Cacahoatán, Suchiate, Tuxtla Chico, Huixtla Acapetahua, Villa Comaltitlán, Mazatán, Escuintla, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec.



Durante las sesiones regionales se verificaron que los municipios en mención realicen trabajos comunitarios en localidades más vulnerables; limpieza en alcantarillas, limpieza de ríos y arroyos; capacitación sobre fenómenos hidrometeorológicos a Comités Humanistas de Protección Civil; así como Campañas de Prevención con enfoque en la comunicación del riesgo, que permita a las personas identificar oportunamente los riesgos a los que pueden verse expuestas y participen en su manejo para prevenir, mitigar sus efectos, tomar actitudes y decisiones informadas, entre otras.“Nos encontramos en el inicio de un periodo importante para nuestro estado: la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en donde año con año nos recuerda una verdad fundamental: la protección civil no se improvisa, se planea, se coordina y, sobre todo, se previene”, reiteró el secretario de Protección Civil en las diversas sesiones.Cordero Rodríguez añadió que los pronósticos para la temporada y la historia en cada municipio nos advierten y permiten trabajar de manera anticipada. “Sabemos que Chiapas, por su geografía y condiciones sociales, enfrenta riesgos de deslaves, inundaciones y afectaciones severas a la población. Pero también sabemos que cuando hay voluntad, coordinación y prevención, los riesgos no se convierten en tragedias.Enfatizó, que tal como lo establece el marco jurídico, los municipios son los primeros respondientes ante una emergencia: “ustedes como presidentes, son quienes deben activar los protocolos, revisar sus atlas de riesgos, mantener sus comités operativos funcionando y, sobre todo, una atención humanista, con rapidez. Nosotros como Estado, estaremos muyatentos para coadyuvar como Sistema Estatal de Protección Civil. No atender los llamados de Protección Civil del Estado, no ejecutar las acciones de prevención, no comunicar ni alertar a su población a tiempo, ni se justifica ni se traslada: se asume”.El Secretario de Protección Civil exhortó a las y los Presidentes Municipales a realizar acciones de prevención en coordinación con sus comunidades. “Nadie conoce mejor los riesgos locales que la propia gente. Involucren a los comités humanistas, dialoguen con las autoridades ejidales, convoquen a la participación ciudadana, tal como lo promueve nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”.Cabe destacar que durante las sesiones se contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina, quienes expusieron el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre conocido también como Plan DN-III-E y el Plan Marina, respectivamente. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer su Plan Específico para la Atención de Emergencias.La Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas continuará con la celebración de Consejos de Protección Civil en las regiones Norte, Maya, Tulijá y De Los Bosques.La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a permanecer atenta a los mensajes que emita a través de los sitios oficiales y seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a protección civil o llamar al 911 para su pronta atención. Boletín Oficial