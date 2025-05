El CEBECH No. 2 “Teodomiro Palacios” Festeja el Día del Estudiante en el Nivel Secundaria

Tapachula, Chiapas, 21 de mayo de 2025.- El CEBECH No. 2 “Teodomiro Palacios” realizó actividades culturales y recreativas para conmemorar el Día del Estudiante, en el nivel Secundaria.

La actividad principal fue un really de conocimiento, de canto, dibujo y carrera de costales y cuerdas, en la cual se puso de manifiesto los talentos, conocimientos y habilidades que los jóvenes han desarrollado a través de sus diferentes disciplinas.

Asimismo, se realizó el certamen de “Lo mejor de lo mejor de la Teodomiro Palacios”, donde a través de encuestas a los alumnos, escogieron entre otras categorías a los estudiantes más inteligentes, más deportistas, más disciplinaos, más guapos, más popular, etc.



Hubo mucha diversión, rifas, regalos, concursos y mucha alegría. Los jóvenes la pasaron como nunca, ya que por primera vez se realizó dicho evento con gran aceptación y participación de los alumnos.La Directora General del CEBECH 02 “Teodomiro Palacios”, Rosa Isela Aguilar Salgado, agradeció a las maestras Zulema, Norita, Liz Arely, Rosmery, Maribel, Quenia, Laura, Efraín, Tatiana, Ulises, Rosalino, Cristian, Elmer, Claribel, Giany y Hugo Esteban quienes fueron parte de equipo que organizó dicho evento y que coordinó las diversas actividades. Así también, al coordinador del nivel secundaria, Luis Ángel García Hernández. Dicho evento contó la presencia del comité de padres de familia, quienes asistieron y dieron algunos regalos para los jóvenes. EL ORBE / LA REDACCIÓN