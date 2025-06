Palmicultores Denuncian Contrabando de Aceite Procedente de Guatemala

*Afecta 20% de la Producción en la Región Costa-Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 5 de Junio del 2025.- La producción de palma de aceite en la región Costa de Chiapas enfrenta una difícil situación, ya que presuntamente han sido objeto de represión y hostigamiento de diferentes dependencias federales para cumplir con diversas normativas; mientras que por esta zona fronteriza han detectado el contrabando de aceite de palma procedente de Guatemala.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Roberto Marín, representante de productores de palma, quien explicó la preocupación de este sector productivo, uno de los principales generadores de empleo en la zona.

Varias empresas extractoras de aceite han venido cerrando por problemas con GONAGUA, SEMARNAP y Profepa, denunció, dependencias que pareciera que su objetivo es acabar con las fuentes de empleo existentes en la región.

Recordó que el cultivo de palma de aceite es de los únicos que ha tenido más rentabilidad en la economía de Chiapas,pero lamentablemente es de los cultivos que ha estado más abandonados por las autoridades.

“Y cuando me refiero que no ha sido atendido, me refiero a que no hay apoyo de financiamiento, no hay apoyo hacia los productores de palma de aceite, no hay apoyo de ningún tipo”, señaló.

El también empresario en esta región de la Costa, manifestó que antes las hectáreas sembradas hoy de palma de aceite, eran potreros o terrenos donde se cultivaba soya y ajonjolí, pero fueron reforestados de palma,y valdría la pena que las autoridades reconsideraran su importancia.

Subrayó que anteriormente tampoco existían suficientes extractoras de palma de aceite, para un promedio de “45 mil hectáreas” existentes de palma en la región Costa-Soconusco.

Y ahora existen diez extractoras, pero han empezado a cerrar porque algunas dependencias federales las están estigmatizando diciendo que contaminan, y supuestamente no están legalmente establecidas, y de esa manera les empiezan a poner muchos pretextos y evitar que sigan operando.

Roberto Marín dijo que en torno a este tema de las extractoras de aceite hay muchas verdades a medias. Incluso algunas son amenazadas,cuando dichas empresas son las pocas que generan empleo para la población de municipios de la región.

“Ahora que ya va a empezar la cosecha, todas las extractoras tienen sus estanques y van poniendo su tanque de extracción, tienen un límite, porque se llenan los tanques, hay pipas, y las empresas no la logran sacar”. Ya que tienen una competencia desleal, que es la entrada ilegal de aceite procedente de Guatemala.

Esa situación, expuso, demerita el 20% de producción regional,cuando el Estado que más produce aceite de palma es Chiapas.

Ante tal situación hizo un llamado al Gobierno Federal para que verifique lo que sucede en la zona, porque mientras a las empresas locales se les exige RSPO, hay un gran contrabando que está entrando de Guatemala. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros