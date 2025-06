Se Incrementa Presencia de Migrantes en Iglesias Católicas

*Familias han Decidido Quedarse a Vivir en Esta Región.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio del 2025.- “La comunidad migrante de diversas nacionalidades ha incrementado su presencia en las iglesias católicas, acuden en familia y es porque muchos han decidido quedarse a vivir por un tiempo en esta región fronteriza con Guatemala”, dio a conocer en entrevista, el Padre Gilberto Damián García, vicario parroquial de la iglesia San Agustín, ubicada en el centro de la ciudad.

Explicó que hay muchos migrantes que hasta se sorprenden den las festividades y los eventos que se realizan, porque hay naciones en donde tienen prohibido profesar su fe de manera pública.

Es el caso de los migrantes originarios de Nicaragua, en donde el gobierno de ese país, prohíbe la procesión pública.

“Por ejemplo, en Semana Santa se acercó un nicaragüense, y me comentó que la Semana Santa de este año allá en Nicaragua no fue la misma de años anteriores que hacía procesiones en las calles, porque el gobierno de Nicaragua prohíbe la procesión pública en las calles o la manifestación de la fe en las calles. Entonces, aquí vio la procesión que se hizo de la marcha del silencio con el Cristo, que le llamamos santo entierro y se sorprendió”, expuso.

El Padre Gilberto Damián García convocó a la población a tratar a los migrantes como hermanos.

Y es que en los templos, asegura que se tienen a diario la visita de fieles haitianos, venezolanos y cubanos. “¿Por qué menciono las nacionalidades? Porque también los he conocido, los he tratado, los he escuchado en confesión, o han pedido la bendición, ya sea como bendición para conseguir un trabajo, por la familia que ellos tienen o bendición por la familia que se quedó allá en su país”, comentó.

Agregó que la gran mayoría tenía la intención de llegar a los Estados Unidos, pero al no poder lograrlo se están quedando en Tapachula. O en su defecto, están viajando a Monterrey, Tijuana u otras ciudades del norte del país. EL ORBE/ JC