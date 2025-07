Comerciantes Solicitan Mayor Vigilancia Policial en Mercados de Tapachula

*Denuncian Aumento de Robos Hasta un 80%.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio de 2025.- Comerciantes de los principales centros de abasto en la Ciudad de Tapachula, solicitaron mayor presencia policiaca a las autoridades debido a que han detectado un repunte en los robos a transeúntes, de hasta un 80%, informó en entrevista el Presidente de la Unión de Trabajadores no Asalariados de Tapachula, Jorge Chavarría Cruz.

El líder comercial atribuyó este repunte delictivo a la falta de vigilancia por parte de elementos policiales, el que no hacen recorridos a pie por corredores y sitios de mayor afluencia de personas.



1 de 3

Apenas hay tres o cuatro policías en algunos mercados, y los delincuentes actúan con total impunidad, señaló.Los responsables de los actos delictivos aprovechan la falta de supervisión para hurtar con rapidez y esconderse antes de ser detenidos, sostuvo, generando un clima de temor e incertidumbre entre los locatarios.Además, señaló un factor social delicado como parte del problema, el involucramiento de algunos migrantes centroamericanos en actividades ilícitas debido a la falta de empleo y la ausencia de documentación legal.Aunque reconoció que muchos de ellos llegan en busca de oportunidades, advirtió que una minoría sin ocupación recurre al robo para subsistir. “Los que no encuentran trabajo, terminan molestando o robando a la gente”, lamentó.Esta situación no solo afecta la percepción de la seguridad en los mercados, sino que también deteriora la imagen de los migrantes que buscan una vida digna y honesta en la ciudad.Ante este escenario, Chavarría Cruz hizo un llamado urgente al Secretario de Seguridad Pública Municipal, solicitándole acciones inmediatas para proteger a los comerciantes y a la ciudadanía en general.Las peticiones concretas incluyen mayor presencia policial en mercados, colonias y zonas comerciales, elementos comprometidos, con verdadera vocación de servicio, no oficiales que “pierden el tiempo platicando en el celular”. Acciones efectivas por parte de las autoridades para frenar la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudad.Los comerciantes advierten que, si no se atiende esta problemática de manera contundente, la actividad económica seguirá deteriorándose, ahuyentando a los clientes y poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias tapachultecas. EL ORBE/Nelson Bautista