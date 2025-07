Habitantes de Congregación Reforma Bloquearon Obras de la Línea K en Tapachula

Manifestaron que Dicha Obra Obstaculiza el Acceso Principal de una Escuela

Afirmaron que no Cederán Hasta que se les Resuelva el Problema

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio de 2025.- Habitantes del ejido Congregación Reforma mantienen bloqueadas las obras de construcción de la Línea K en protesta por el cierre del acceso principal a la Escuela Primaria “Benemérito de las Américas”, la cual es esencial para la movilidad y seguridad de toda la comunidad.

La movilización incluyó la detención de maquinaria en una acción que los pobladores califican como un último recurso tras peticiones ignoradas.

Liliana Toledo, Juez Electa del ejido y vocera de la protesta, manifestó que el acceso ha estado en funcionamiento por más de medio siglo y su clausura pondría en riesgo a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.



«Este acceso ha existido por más de 50 años, mucho antes de lo que indica la SEMAR. Su cierre nos afecta a todos”, declaró.La comunidad sostiene que la Secretaría de Marina (SEMAR), responsable de la obra, no ha cumplido con los compromisos establecidos previamente.A pesar de las gestiones realizadas y los oficios entregados, la dependencia insiste en solicitar nuevos documentos que, según los pobladores, no se exigieron en etapas anteriores del proyecto.Los residentes han propuesto alternativas técnicas como la instalación de semáforos o plumas de control para mantener la seguridad sin eliminar el acceso, pero aseguran que sus propuestas no han sido consideradas seriamente.“No es solo un camino. Es una vía de vida para estudiantes, personas en silla de ruedas, madres con niños pequeños. Estamos siendo ignorados”, denunció.“El bloqueo continuará de forma indefinida mientras no se brinde una solución clara y por escrito. La decisión es del pueblo”, afirmó Toledo, advirtiendo que la comunidad no cederá ante posibles medidas legales o intimidaciones.La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para intervenir y garantizar que el desarrollo de infraestructura no pase por encima de los derechos fundamentales de los habitantes. EL ORBE/Nelson Bautista