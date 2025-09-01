Barda de Escuela Primaria a Punto del Colapso

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto del 2025.- Una barda perimetral de la Escuela Primaria “Efraín Antonio Gutiérrez” en Tapachula, se encuentra a punto del colapso, por lo que padres de familia y personal docente han colocado avisos de advertencia para que la población no estacione carros o transite por el lugar.

Norma Patricia Prado Monzón, Directora Técnica de dicha escuela, explicó que solicitaron las cámaras de rotativo EL ORBE para dar a conocer esta situación, y constatar la problemática y advertir del riesgo a los vecinos de la zona.

A raíz de que se hizo nueva la pavimentación de la Quinta Avenida Sur a la altura de la 18 Calle Oriente, en donde se encuentra dicha institución educativa, dijo, los ingenieros se percataron de que la barda de la calle principal tiene muy poca profundidad en cuanto a los cimientos, y les pidieron que hicieran un dictamen de riesgos solicitado a Protección Civil.

Acto seguido, se dirigieron a Protección Civil y se hizo el recorrido con los ingenieros, por lo que les entregaron el dictamen.

Dicho documento lo llevaron a Palacio Municipal, fue recibido, examinado y se redireccionado a la Secretaría de Educación, y ya están en miras de que, tal vez, para el 2026, los tomen en consideración para la rehabilitación de la barda.

De igual forma, en la revisión de la escuela, se dieron cuenta que en la parte de enfrente hay lugares que tienen grietas, y que sí o sí necesitan rehabilitación. Así como la parte anexa a las antiguas vías del tren, también hay una barda que tiene mucho movimiento.

“Por eso nos dimos nosotros a la tarea de alertar a la sociedad para que tengan el cuidado de no pasar cerca de la barda y que tomen sus precauciones en cuanto a estacionar carros, caminar por ahí, y en el otro sentido nosotros para continuar con nuestras labores hicimos este enmallado para prevenir que los niños no se acerquen al perímetro de la barda y poder dar las clases de forma cotidiana”, comentó.

Ante ese escenario están pidiendo el apoyo de las autoridades, para poder hacer las reparaciones pertinentes, lo más pronto posible, ya que se han hecho las gestiones.

Dicha escuela alberga a un promedio de 300 niñas y niños, quienes este 1º de septiembre van a regresar a clases.

Finalmente, Norma Patricia Prado Monzón, reiteró la advertencia a la población que vive en la zona, que no estacionen vehículos a lado de la barda y eviten transitar por el lugar, ante el posible colapso de dicha barda, por eso se pusieron los avisos de advertencia. EL ORBE/ Mesa de Redacción