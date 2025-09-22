Productores de Café Afectados por la Falta de Mano de Obra y Lluvias Intensas

* Sufren Pérdidas Económicas Considerables.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre de 2025.- La producción de café en Chiapas atraviesa una de sus peores temporadas, golpeada por dos factores críticos: la escasez de mano de obra y las intensas lluvias que azotan la región. Agricultores advierten que estas condiciones están deteriorando la calidad del grano y provocando pérdidas económicas considerables.



1 de 2

Marco Antonio Suárez Vargas, representante de cafeticultores del Progreso de Chiapas, señaló que la situación es alarmante. “Tenemos dos fenómenos que nos están afectando seriamente, la falta de trabajadores y las lluvias constantes. El grano se cae antes de ser recolectado y no hay suficiente personal para levantar la cosecha”, explicó.Aunque la región es punto de paso para miles de migrantes, muchos de ellos no muestran interés en emplearse en labores agrícolas. “Ofrecemos trabajo en el campo, pero la mayoría lo rechaza. Esto complica aún más la situación para quienes vivimos de esta actividad”, lamentó.Se estima que entre un 30% y un 40% de la cosecha podría perderse si no se atiende esta problemática a tiempo. “Pagamos hasta 250 pesos diarios, pero aun así no logramos atraer la fuerza laboral que necesitamos”, añadió el líder cafetalero.Ante este panorama, los productores hacen un llamado urgente al Instituto Nacional de Migración para que facilite el tránsito y regularización de trabajadores guatemaltecos que sí están dispuestos a laborar en el campo.“Necesitamos que se les otorguen permisos temporales para trabajar legalmente en el país. De ello depende gran parte de nuestra producción”, subrayó.La crisis no solo afecta a los cafeticultores, sino a toda la economía local. La disminución en la producción repercute en empleos, cadenas de distribución y comercio regional. Chiapas, uno de los principales estados productores de café en México, enfrenta una amenaza directa a uno de sus pilares económicos. EL ORBE/Nelson Bautista