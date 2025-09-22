lunes, septiembre 22, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalProductores de Café Afectados por la Falta de Mano de Obra...
Local

Productores de Café Afectados por la Falta de Mano de Obra y Lluvias Intensas

0
11

* Sufren Pérdidas Económicas Considerables.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre de 2025.- La producción de café en Chiapas atraviesa una de sus peores temporadas, golpeada por dos factores críticos: la escasez de mano de obra y las intensas lluvias que azotan la región. Agricultores advierten que estas condiciones están deteriorando la calidad del grano y provocando pérdidas económicas considerables.

Marco Antonio Suárez Vargas, representante de cafeticultores del Progreso de Chiapas, señaló que la situación es alarmante. “Tenemos dos fenómenos que nos están afectando seriamente, la falta de trabajadores y las lluvias constantes. El grano se cae antes de ser recolectado y no hay suficiente personal para levantar la cosecha”, explicó.
Aunque la región es punto de paso para miles de migrantes, muchos de ellos no muestran interés en emplearse en labores agrícolas. “Ofrecemos trabajo en el campo, pero la mayoría lo rechaza. Esto complica aún más la situación para quienes vivimos de esta actividad”, lamentó.
Se estima que entre un 30% y un 40% de la cosecha podría perderse si no se atiende esta problemática a tiempo. “Pagamos hasta 250 pesos diarios, pero aun así no logramos atraer la fuerza laboral que necesitamos”, añadió el líder cafetalero.
Ante este panorama, los productores hacen un llamado urgente al Instituto Nacional de Migración para que facilite el tránsito y regularización de trabajadores guatemaltecos que sí están dispuestos a laborar en el campo.
“Necesitamos que se les otorguen permisos temporales para trabajar legalmente en el país. De ello depende gran parte de nuestra producción”, subrayó.
La crisis no solo afecta a los cafeticultores, sino a toda la economía local. La disminución en la producción repercute en empleos, cadenas de distribución y comercio regional. Chiapas, uno de los principales estados productores de café en México, enfrenta una amenaza directa a uno de sus pilares económicos. EL ORBE/Nelson Bautista

Productores de Café Afectados por la Falta de Mano de Obra y Lluvias Intensas
Artículo anterior
Lluvias Afectan Caminos de Comunidades de la Zona Baja de Tapachula
Artículo siguiente
Docentes de la UNACH Alfabetizarán a Mil 600 Personas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

«Se los dije»: Presidenta Claudia Sheinbaum Celebra Expectativa de Crecimiento Prevista por el FMI

Al Instante staff - 0
“SE LOS DIJE”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CELEBRA EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO PREVISTA POR EL FMI La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el aumento en la expectativa...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 22 de septiembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

¡Café Montium Levanta la Copa en el Envida!

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.-La escuadra de Café Montium qué dirige Jerónimo, se corona campeón del Torneo de Copa 2025, en la categoría libre varonil del Envida,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV