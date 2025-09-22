Docentes de la UNACH Alfabetizarán a Mil 600 Personas

* Mediante el Programa “Chiapas Puede”.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre del 2025.- Con el objetivo de impulsar con mayor fuerza el programa estatal de alfabetización denominado “Chiapas Puede”, implementado por el Gobierno del Estado, docentes de la UNACH mediante un convenio de colaboración, también participarán en dicho programa para alfabetizar a la población que lo requiera.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Docente de la Faculta de Negocios Campus IV de la UNACH, Arcelia Santiago Mecot, quien manifestó que como parte de esta actividad están asistiendo a diversos ejidos y comunidades para ayudar a las personas que tienen el deseo de aprender a leer y escribir.



Como parte de esta actividad también se hizo la entrega de kits de apoyo educativo, libretas, cuadernos de estudio, y de práctica, para cada uno de los educandos que ya fueron validados en el sistema.“Contamos con aproximadamente mil 600 educandos ya registrados, validados, que es a los que le van a dar atención en esta primera fase. Claro que vamos a seguir dando asesoría a través de los diferentes campus de la UNACH y a través de las diferentes facultades. El día de hoy asisten educandos que ya están validados y a los que estamos apoyando como docentes, exclusivamente de esta facultad de negocios. Somos aproximadamente alrededor de 15 docentes alfabetizadores”, expuso.Como ejemplo, manifestó que a ella le tocó el ejido Simón Bolívar, que pertenece al municipio de Tapachula, y en esta primera fase se incluye a diez ejidos. Algunos pertenecen a otros municipios como Huixtla y Huehuetán, en donde se implementan círculos de estudio.Destacó que el programa “Chiapas Puede” está abierto a partir de los 17 años cumplidos, en adelante. Y a la población que están apoyando es de 50 años en adelante, personal de edad adulta y adultas mayores. EL ORBE/ JC