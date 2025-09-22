Reforzamos Acciones Ante Afectaciones por Lluvias: Yamil Melgar

* El Presidente Municipal de Tapachula Realizó un Recorrido de Supervisión en el Puente Chapultepec, en la Zona Alta.

* El Gobierno Municipal Enviará Equipo Especializado Para Garantizar el Tránsito Peatonal Mientras se Rehabilita el Puente Sobre la Ruta del Café.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en una reunión de trabajo virtual a través de la plataforma Zoom con el Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el secretario de Protección Civil Estatal, Mauricio Cordero Rodríguez, así como presidentes municipales de la entidad.

Cabe mencionar que dicho encuentro, tuvo como objetivo dar seguimiento a los avances y acciones implementadas ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la región.



En seguimiento al Plan de Acción ante Desastres, el alcalde Yamil Melgar, acompañado por el titular de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López y el secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, realizó un recorrido de supervisión en el puente Chapultepec, que sufrió afectaciones derivadas de las lluvias pasadas.En este punto, constataron los daños ocasionados y se dispuso el envío de equipo especializado para garantizar el tránsito seguro, al menos de manera peatonal, mientras se realizan los trabajos de rehabilitación integral.Yamil Melgar dijo que el Ayuntamiento de Tapachula en coordinación con el Gobierno de Chiapas, trabaja en la pronta restauración del puente, con el fin de asegurar la conectividad y el acceso a las comunidades de la zona alta, priorizando en todo momento la seguridad de las familias tapachultecas.Para concluir, refrendó su compromiso de mantener una coordinación estrecha, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y atender de manera eficaz las contingencias ocasionadas por fenómenos meteorológicos. Boletín Oficial