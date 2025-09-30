Necesario que Programa Emergente de Relección de Basura Sea Permanente: Colonos

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre de 2025.- Habitantes de diferentes colonias de la Ciudad de Tapachula, solicitaron que el “programa emergente de recolección de basura”, anunciado por el Ayuntamiento de Tapachula sea permanente en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en la zona centro para evitar acumulación de desechos en las esquinas.



El objetivo es evitar problemas de salud pública por contaminación, así como evitar una mala imagen urbana para los visitantes y turistas en esta localidad.Ángel López Gómez, representante del Movimiento de Organizaciones Sociales de Tapachula y Huehuetán, denunció que, lamentablemente, en las calles del Centro aún persiste la problemática, así como colonos que se siguen quejando de la ausencia del camión recolector.Tapachula, señaló, conocida como “La Perla del Soconusco», se ha convertido en una Ciudad con problemas de recolección de desechos, y eso es penoso. “Deberíamos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, pero da vergüenza recibir visitantes y lo primero que vean son montones de basura apestando en las esquinas”, expresó.Derivado de esa situación consideran importante que el programa emergente de recolección de residuos continúe, para hacerle frente a la problemática. EL ORBE/Nelson Bautista