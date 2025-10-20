lunes, octubre 20, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRefuerzan la Seguridad en el Transporte de Gas LP en Chiapas
Local

Refuerzan la Seguridad en el Transporte de Gas LP en Chiapas

0
21

*Empresas Distribuidoras Aplican Estrictos Controles

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- Para garantizar un suministro seguro de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en los hogares chiapanecos, las empresas distribuidoras implementan rigurosos protocolos de mantenimiento y operación en sus unidades de transporte y equipos de distribución.
Antonio Damiano Gregonis, director general de Grupo Damiano, explicó que el sector cuenta con normas federales claras, las cuales establecen las condiciones que deben cumplir los equipos, desde el almacenamiento hasta la entrega al consumidor final.
Detalló que la seguridad se basa en la vigencia y registro de cada componente utilizado, tanques de almacenamiento: vida útil de hasta 15 años, con posibilidad de extensión tras inspección, válvulas: entre 3 y 5 años, según el modelo. Mangueras: de 1 a 2 años.
“Cada empresa lleva un control preciso del mantenimiento que recibe cada equipo para garantizar su integridad”, subrayó.
Además de la verificación técnica, la compañía mantiene un programa permanente de capacitación para el personal operativo, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y el manejo seguro del combustible.
El cumplimiento de estas disposiciones es supervisado por instancias federales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo, responsables de emitir y vigilar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables a la industria del gas LP.
Reconoció que, aunque ningún sector está exento de riesgos, la prioridad es prevenir incidentes mediante inspecciones periódicas y mantenimiento oportuno.
“Contamos con procedimientos que nos permiten evaluar constantemente las condiciones de los equipos para evitar fugas. Y si llegara a ocurrir un evento, tenemos un protocolo de atención inmediata en coordinación con Protección Civil”, aseguró. EL ORBE/Nelson Bautista

Refuerzan la Seguridad en el Transporte de Gas LP en Chiapas
Artículo anterior
Productores del Soconusco Exigen Atención Urgente a Caminos Sacacosechas
Artículo siguiente
Concientizan a las Nuevas Generaciones Sobre los Problemas que Genera la Corrupción
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Anuncia Claudia Sheinbaum Inversión Inicial de 10 Mil MDP en Apoyos directos a Damnificados por las Lluvias

Al Instante staff - 0
Comunicado 460/2025 ANUNCIA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INVERSIÓN INICIAL DE 10 MIL MDP EN APOYOS DIRECTOS A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS * El primer apoyo de 20...
Leer más

Muy pronto la Convocatoria para Reina de la Expo 2026

Al Instante staff - 0
Leer más

Más de 500 Atletas Participan en la 7ª Carrera de la Mujer 5K con Causa en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- Con gran entusiasmo y espíritu...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV