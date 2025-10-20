Refuerzan la Seguridad en el Transporte de Gas LP en Chiapas

*Empresas Distribuidoras Aplican Estrictos Controles

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- Para garantizar un suministro seguro de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en los hogares chiapanecos, las empresas distribuidoras implementan rigurosos protocolos de mantenimiento y operación en sus unidades de transporte y equipos de distribución.

Antonio Damiano Gregonis, director general de Grupo Damiano, explicó que el sector cuenta con normas federales claras, las cuales establecen las condiciones que deben cumplir los equipos, desde el almacenamiento hasta la entrega al consumidor final.

Detalló que la seguridad se basa en la vigencia y registro de cada componente utilizado, tanques de almacenamiento: vida útil de hasta 15 años, con posibilidad de extensión tras inspección, válvulas: entre 3 y 5 años, según el modelo. Mangueras: de 1 a 2 años.

“Cada empresa lleva un control preciso del mantenimiento que recibe cada equipo para garantizar su integridad”, subrayó.

Además de la verificación técnica, la compañía mantiene un programa permanente de capacitación para el personal operativo, con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y el manejo seguro del combustible.

El cumplimiento de estas disposiciones es supervisado por instancias federales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo, responsables de emitir y vigilar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables a la industria del gas LP.

Reconoció que, aunque ningún sector está exento de riesgos, la prioridad es prevenir incidentes mediante inspecciones periódicas y mantenimiento oportuno.

“Contamos con procedimientos que nos permiten evaluar constantemente las condiciones de los equipos para evitar fugas. Y si llegara a ocurrir un evento, tenemos un protocolo de atención inmediata en coordinación con Protección Civil”, aseguró. EL ORBE/Nelson Bautista