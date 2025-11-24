Falla Seguridad en la Elección de Nuestra Belleza Mazatán 2025

* Inconformes Realizaron Disparos al Aire.

Mazatán, Chiapas; 23 de Noviembre del 2025.- Momentos de tensión y miedo se vivieron durante el evento de elección de “Nuestra Belleza Mazatán 2025”, debido a la falta de medidas de seguridad, en donde uno de los inconformes con el resultado del certamen para elegir a la joven que representará a la feria patronal en este poblado, presuntamente, accionó un arma de fuego al aire, para expresar su descontento.

Los lamentables hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, en pleno parque central de esta localidad costeña, cuando el jurado calificador del certamen de belleza dio su veredicto a favor de la participante Gema, lo cual detonó la inconformidad de un grupo de personas, quienes apoyaban a otra participante.

En el lugar, la Presidenta Municipal, Sara Barrera Solís, también tuvo que resguardarse, aunque ella sí contaba con elementos de seguridad.

En medio de los gritos de fraude, según testigos, una persona del sexo masculino sacó un arma entre sus ropas y realizó varias detonaciones al aire, para expresar su descontento.

El incidente puso en evidencia la falta de medidas de seguridad en este evento, al que asistieron cientos de personas.

En un video difundido por los propios asistentes, se aprecia cómo la Edil, Regidores y empleados del Ayuntamiento se resguardan entre ellos, mientras que ningún elemento de seguridad hizo acto de presencia para contener la situación, lo que incrementó la percepción de desorganización.

Los habitantes de Mazatán señalan que la actual administración municipal es de las peores en la historia, en donde lamentablemente la inseguridad galopa a lo largo y ancho de la geografía local. EL ORBE/ Mesa de Redacción