Urge Atender Denuncias de Violencia Contra las Mujeres en la Región

*Señala Defensora de Derechos.

Tapachula Chiapas; 10 de Diciembre 2025.– La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes continúa siendo un problema urgente en la región, advirtió Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Civil por la Superación de la Mujer, con casi tres décadas de labor en el territorio. Aunque reconoce que hoy existe mayor disposición a denunciar, la activista alertó sobre las graves limitaciones presupuestales que enfrentan los refugios y servicios de atención.

Denunció que la Red Nacional de Refugios atraviesa una crisis financiera debido a la suspensión o reducción de recursos federales, lo que compromete la protección de mujeres en alto riesgo.

El recurso destinado para 2025 está incompleto; falta el 50% para pagar a las profesionistas y continuar atendiendo a quienes acuden a los refugios, explicó.



1 de 3

La también coordinadora de una mesa interinstitucional de violencia de género subrayó que la operación de estos espacios requiere financiamiento real, no discursos, pues son fundamentales para brindar acompañamiento y seguimiento especializado a las víctimas.Tapachula permanece bajo Alerta de Violencia de Género desde 2017, y aunque la coordinación con autoridades locales ha permitido disminuir los feminicidios en alrededor del 40%, la activista sostuvo que la problemática continúa siendo grave. No debería contarse la muerte de ninguna mujer, lamentó.También reveló que 425 adolescentes dieron a luz en un hospital local, incluidas menores de hasta 13 años, muchos casos asociados a abuso sexual dentro del entorno familiar. Ante ello, urgió a destinar recursos específicos para atender de manera integral estas situaciones.Finalmente, llamó a las autoridades a mantener un trabajo constante y no limitado a fechas conmemorativas.Las mujeres deben ser visibles todos los días, con atención 24/7, enfatizó.La activista reiteró la importancia de la denuncia anónima para romper el ciclo de violencia. Línea de atención 24 horas: 962 622 50 08. EL ORBE/Nelson Bautista