Protección Civil Activa el Operativo “Guadalupe-Reyes” en la Región

Tapachula Chiapas; 10 de Diciembre 2025.- La delegación regional de Protección Civil en el Soconusco presentó un balance favorable tras el cierre de la temporada de lluvias 2025.

El delegado Joaquín Ernesto Montes Molina afirmó que, pese a las afectaciones provocadas por precipitaciones súbitas, la atención a las emergencias se realizó con eficacia.



Informó que los municipios de Tapachula y Cacahoatán concentraron la mayoría de los incidentes debido al desbordamiento de ríos. Las brigadas municipales respondieron de inmediato, brindando apoyo humanitario a las familias afectadas.Este año lo terminamos muy buen bien el ciclo de lluvias, tuvimos algunas afectaciones considerables, pero se pudieron resolver con éxito, al destacar el trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.Con el inicio del periodo decembrino, Protección Civil centra ahora sus esfuerzos en el operativo Guadalupe-Reyes, orientado a prevenir accidentes durante las celebraciones.Como parte de esta estrategia, se habilitaron módulos de atención prehospitalaria en Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate y Mazatán.Estas unidades trabajan en coordinación con corporaciones de auxilio para responder a cualquier eventualidad.Respecto al clima, el delegado informó sobre la entrada del Frente Frío número 17. El sistema de alerta temprana mantiene a la región en color verde, ante la posibilidad de lluvias fuertes, sin que hasta el momento se prevean riesgos mayores.Antes de concluir, Montes Molina exhortó a la población a extremar precauciones durante las festividades decembrinas:“Que sigan las recomendaciones de Protección Civil en esta temporada de Guadalupe-Reyes. Si toman, no manejen, y tengan cuidado con la energía eléctrica y los remolinos provocados por los frentes fríos”, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista