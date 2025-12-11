jueves, diciembre 11, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalProtección Civil Activa el Operativo “Guadalupe-Reyes” en la Región
Local

Protección Civil Activa el Operativo “Guadalupe-Reyes” en la Región

0
12

*Para Prevenir Accidentes Durante Festividades.

Tapachula Chiapas; 10 de Diciembre 2025.- La delegación regional de Protección Civil en el Soconusco presentó un balance favorable tras el cierre de la temporada de lluvias 2025.
El delegado Joaquín Ernesto Montes Molina afirmó que, pese a las afectaciones provocadas por precipitaciones súbitas, la atención a las emergencias se realizó con eficacia.

Informó que los municipios de Tapachula y Cacahoatán concentraron la mayoría de los incidentes debido al desbordamiento de ríos. Las brigadas municipales respondieron de inmediato, brindando apoyo humanitario a las familias afectadas.
Este año lo terminamos muy buen bien el ciclo de lluvias, tuvimos algunas afectaciones considerables, pero se pudieron resolver con éxito, al destacar el trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.
Con el inicio del periodo decembrino, Protección Civil centra ahora sus esfuerzos en el operativo Guadalupe-Reyes, orientado a prevenir accidentes durante las celebraciones.
Como parte de esta estrategia, se habilitaron módulos de atención prehospitalaria en Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate y Mazatán.
Estas unidades trabajan en coordinación con corporaciones de auxilio para responder a cualquier eventualidad.
Respecto al clima, el delegado informó sobre la entrada del Frente Frío número 17. El sistema de alerta temprana mantiene a la región en color verde, ante la posibilidad de lluvias fuertes, sin que hasta el momento se prevean riesgos mayores.
Antes de concluir, Montes Molina exhortó a la población a extremar precauciones durante las festividades decembrinas:
“Que sigan las recomendaciones de Protección Civil en esta temporada de Guadalupe-Reyes. Si toman, no manejen, y tengan cuidado con la energía eléctrica y los remolinos provocados por los frentes fríos”, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista

Protección Civil Activa el Operativo “Guadalupe-Reyes” en la Región
Artículo anterior
Urge Atender Denuncias de Violencia Contra las Mujeres en la Región
Artículo siguiente
Trump Anuncia Incautación del “Mayor Petrolero” Frente a Venezuela
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclista pierde extremidad

Al Instante staff - 0
* Tras quedar bajo un camión de volteo en el Libramiento Sur Oriente de Tapachula. Tapachula, Chiapas a Jueves 11 de diciembre 2025.- Alrededor...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Jueves 11 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Cruz Roja Tapachula reconoce a patrocinadores y destaca su labor durante todo el año

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas - A las 5:00 de la tarde de este miércoles, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula realizó su reunión mensual, donde además...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV