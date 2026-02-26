Campesinos Piden Urgentemente Rehabilitación de Caminos Sacacosechas

*En la Zona Alta de Tapachula

Tapachula, Chiapas 25 de Febrero del 2026.– En plena temporada de estiaje, cuando la ausencia de lluvias facilita los trabajos de infraestructura, campesinos de la zona alta de Tapachula reiteraron el llamado a los tres niveles de gobierno para rehabilitar los caminos sacacosechas, considerados fundamentales para la actividad agrícola y la movilidad comunitaria.

El líder productor de café, Ismael Gómez Coronel, explicó que las condiciones actuales de estos accesos son críticas, lo que incrementa la marginación de las comunidades rurales.



Señaló que transitar a pie, en animales de carga o en vehículos resulta cada vez más complicado, situación que también representa un riesgo en caso de emergencias médicas.“Si los caminos principales están en pésimas condiciones, imagínese cómo están los caminos de cosecha: prácticamente intransitables”, expresó.Apuntó que en algunos casos los productores deben caminar hasta dos horas por veredas para trasladarse de sus parcelas a sus hogares, además de cargar o transportar sus productos por rutas accidentadas.Esta problemática no solo afecta la calidad de vida de las familias campesinas, sino que también eleva los costos de producción y dificulta la comercialización de cultivos como el café.Los agricultores señalaron que los caminos sacacosechas se han convertido en una de las principales demandas del sector rural, al ser la “columna vertebral” que conecta los centros de producción con las comunidades. Por ello, insistieron en aprovechar la temporada seca para ejecutar obras que impulsen el desarrollo y reduzcan el rezago histórico en la zona rural de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.