Gobernador Eduardo Ramírez impone medalla “Dr. Manuel Velasco Suárez” al Dr. David Kershenobich

• En el acto protocolario, las y los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas del país que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de febrero de 2026.- En sesión solemne celebrada en la sede del Poder Legislativo de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso la medalla “Doctor Manuel Velasco Suárez” en su versión 2025, al secretario de Salud federal, doctor David Kershenobich, por su altruismo, compromiso social, y su contribución a la salud pública de México.

En el acto protocolario, presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, estuvieron presentes las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura; el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Poder Judicial; Jesús Agustín Velasco Suárez Siles, hijo del doctor Manuel Velasco Suárez; Gloria Brenda Leff de Kershenobich y Sandra Kershenobich, esposa e hija del homenajeado; la señora Sofía Espinoza Abarca, así como mandos militares, senadores, diputados federales e integrantes del gabinete legal y ampliado e integrantes de los órganos autónomos.



El galardonado, doctor David Kershenobich, destacó en su discurso: “Hoy, reconocemos una vida ejemplar y una trayectoria que sentó las bases para el ejercicio de la medicina en nuestro país. El doctor Manuel Velasco Suárez priorizó siempre la ética y el humanismo, hablar de su vida profesional me llena entonces de nostalgia por su entrega absoluta a sus pacientes, a sus alumnos y a la sociedad, pero sobre todo, insisto, por la visión humanista que articuló toda su trayectoria científica y pública”.

Indicó que actualmente las y los profesionales de la salud contribuyen no solo a la atención individual sino también al fortalecimiento de la salud pública; “el México de hoy nos demanda una medicina más cercana, más humana y más integral. Un sistema de salud fortalecido no se sostiene únicamente en la infraestructura y en la tecnología, sino con profesionales comprometidos”.

“Que el nombre del doctor Manuel Velasco Suárez nos recuerde siempre que la excelencia técnica debe ir acompañada de conciencia ética, que el conocimiento científico desde su sentido más profundo, es un acto de servicio. Agradezco de corazón esta distinción, la recibo con el compromiso renovado de seguir ejerciendo la medicina con humanismo y vocación”, mencionó.

Para realizar la proclama de la medalla, participó en tribuna la diputada Faride Abud García, quien dijo que el legado humanista de Manuel Velasco Suárez perdura en la historia, ya que dedicó su vida a la medicina, la investigación y la formación de nuevas generaciones de especialistas médicos.

El doctor Manuel Velasco -dijo al hacer uso de la palabra Faride Abud- fue un luchador por la paz, la justicia y la salud. Fundó en 1982 la Asociación de Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear, filial de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), homónima del Premio Nobel de la Paz 1985. “El humanismo, el pensamiento científico, fue su obra literaria máxima”, expresó.

El diputado Juan Marcos Trinidad Palomares subrayó que hablar del doctor David Kershenobich, es hablar de una vida dedicada con rigor y constancia a la atención del enfermo, a la medicina académica, a la investigación científica y a la construcción institucional de la salud pública en México; así como al conocimiento, a la formación de médicos y al servicio de la sociedad. “Es una de las figuras centrales en el desarrollo de la gastroenterología y la hepatología moderna en nuestro país”, subrayó.

Kershenobich ocupa el cargo de secretario de Salud federal desde el 1 de octubre de 2024 cuando inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su trayectoria es una de las expresiones más completas de la medicina académica contemporánea en México: ciencia rigurosa, docencia comprometida, liderazgo institucional y responsabilidad social. Su legado se mide en instituciones fortalecidas, generaciones formadas y conocimiento puesto al servicio de la vida.

La presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, concluyó el acto protocolario enfatizando que “esta insigne medalla, es el reconocimiento del pueblo de Chiapas, que a través de sus representantes populares otorga a las mujeres u hombres que por su labor humanista y científica contribuyen al buen vivir de los ciudadanos del mundo”.

De manera previa, al inicio de la sesión, solicitó a las y los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas que han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber.