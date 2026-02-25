Heroico Cuerpo de Bomberos sofoca incendio cerca del puente Cahoacán con dos unidades de ataque rápido

Tapachula, Chiapas; miércoles 25 de febrero de 2026.– Un incendio de considerable magnitud se registró la noche de este miércoles alrededor de las 20:50 horas en las inmediaciones del puente Cahoacán, a la altura de la colonia Venustiano Carranza, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el siniestro se originó en un terreno cercano al puente, donde las llamas alcanzaron varios metros de altura. La situación fue reportada al número de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio mediante el despliegue de dos unidades de ataque rápido, evitando que el fuego se propagara hacia zonas habitadas o vehículos que circulaban por el área.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también acudió al sitio para verificar el estado del cableado eléctrico cercano; tras la revisión se informó que no se detectaron daños ni riesgos en las líneas eléctricas.

El humo se extendió hacia la vialidad, reduciendo la visibilidad y representando un riesgo para los conductores, por lo que se recomendó circular con precaución.

No se reportaron personas lesionadas.

El orbe Carlos/ Montes