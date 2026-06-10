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Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional Activan Ejercicio del Plan DN-III-E

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*Ante Pronostico de Lluvias en la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y situaciones de emergencia, elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional llevaron a cabo un ejercicio de activación del Plan DN-III-E en la Ciudad de Tapachula, considerado uno de los principales mecanismos de auxilio a la población civil en casos de desastre.
El Teniente de Sanidad, Nataniel Adi González Martínez, perteneciente al Cuarto Regimiento de Caballería Motorizado, explicó que este protocolo se implementa durante contingencias como sismos, huracanes, inundaciones, incendios forestales y otros eventos de gran magnitud que puedan afectar a la ciudadanía.

Para este ejercicio participaron alrededor de 50 elementos del Ejército Mexicano, respaldados por unidades especializadas y equipo táctico destinado a labores de rescate, atención médica y apoyo humanitario.
Entre los recursos desplegados destacan un vehículo táctico de 6.5 toneladas para el traslado de personal y equipo, unidades todoterreno tipo Cheyenne para acceder a zonas de difícil acceso, así como una ambulancia de terapia intensiva equipada con personal médico, enfermeros y camilleros capacitados para brindar atención inmediata a personas lesionadas.
Por su parte, el Capitán Segundo de Fuerza Aérea Piloto Aviador, Juan Jesús Suárez Ruiz, destacó que la participación de la Fuerza Aérea inicia desde el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la vigilancia de la formación de sistemas tropicales que pudieran representar una amenaza para la región.
En caso de emergencia, explicó, las aeronaves militares son fundamentales para establecer puentes aéreos que permitan transportar ayuda humanitaria, realizar reconocimientos aéreos para evaluar daños, efectuar operaciones de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, así como desarrollar evacuaciones aeromédicas en comunidades donde las condiciones del terreno impiden el acceso por vía terrestre.
Las autoridades militares señalaron que estos ejercicios permiten mantener adiestrado al personal y garantizar una respuesta oportuna y coordinada ante cualquier contingencia, especialmente durante la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Pacífico Mexicano. EL ORBE/ JC

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