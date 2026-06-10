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Lluvias Provocan Afectaciones en Comunidades de Huehuetán

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*Protección Civil Activa Brigadas de Auxilio

Huehuetán, Chiapas; 9 de Junio.- Las intensas precipitaciones pluviales registradas en las últimas horas en la región han comenzado a causar estragos en diversos puntos de este municipio.
Por lo que el Edil activó los protocolos de emergencia para asistir a las familias que habitan en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Ante el incremento de los niveles de agua y el reporte de encharcamientos en caminos vecinales y viviendas, de inmediato Personal de Protección Civil Municipal de Huehuetán inició un despliegue operativo directo en las comunidades afectadas. De acuerdo con los primeros reportes de campo, las brigadas se encuentran retirando material de arrastre, evaluando daños estructurales leves y monitoreando los afluentes locales para prevenir riesgos mayores.
El Delegado de Protección Civil del Municipio de Huehuetán informó que la prioridad en este momento es garantizar la seguridad física de los pobladores y mantener las vías de comunicación despejadas.
El funcionario operativo destacó que los equipos de rescate y auxilio vial permanecerán en alerta constante, ya que los pronósticos meteorológicos indican que el temporal de lluvias continuará durante los próximos días.
Hasta el momento, los cuerpos de emergencia se mantienen recorriendo las zonas rurales y tramos carreteros propensos a deslaves.
Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y reportar cualquier situación de riesgo a las líneas de emergencia. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

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