Palaperos de Puerto Madero Solicitan Atención de Autoridades Ante Afectaciones por Mar de Fondo

*- Piden un Censo de Damnificados Para Acceder a Apoyos Emergentes

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio de 2026.- Prestadores de servicios turísticos de Playa San Benito y Plaza Madero, en Puerto Madero, solicitaron la intervención de los tres niveles de Gobierno luego de las severas afectaciones provocadas por el fenómeno de mar de fondo, que dejó pérdidas totales en palapas, mobiliario e infraestructura utilizada para la atención de visitantes.

Los afectados pidieron que las autoridades realicen una evaluación directa en la zona para identificar a los verdaderos damnificados y evitar irregularidades en la entrega de apoyos, situación que aseguran se ha repetido en emergencias anteriores.



1 de 3

Israel Hernández Fabiel, representante de la zona de San Benito, señaló que los comerciantes reconocen que se trata de un fenómeno natural, sin embargo, consideró necesario recibir respaldo institucional que les permita reconstruir sus fuentes de ingreso y continuar ofreciendo servicios al turismo que visita las playas del Soconusco.Además de apoyos económicos, los prestadores de servicios solicitaron ser reubicados en espacios estratégicos, seguros y atractivos, donde puedan restablecer sus negocios y mejorar la atención a los visitantes que llegan a la costa chiapaneca.Los comerciantes hicieron un llamado a los tres órdenes de Gobierno para coordinar acciones que permitan la recuperación de la actividad turística en la zona.Por su parte, José Cruz Ramos, prestador de servicios de Plaza Madero, denunció presuntas anomalías en la integración de listas de beneficiarios.“Mientras en esa área existen únicamente tres negocios con daños severos, ya circulan registros con más de 30 supuestos afectados”, señaló.Ante ello, exigió que las autoridades verifiquen personalmente cada caso, recorran las playas y constaten negocio por negocio quiénes sufrieron pérdidas reales, a fin de garantizar que los apoyos lleguen a quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias.Los afectados también señalaron que funcionarios habían anunciado una visita para realizar el levantamiento oficial de daños, sin embargo, aseguraron que dicha inspección no se llevó a cabo.Frente a este escenario, los palaperos reiteraron su demanda de ser escuchados y atendidos por las dependencias correspondientes, con el objetivo de recuperar sus espacios de trabajo, fortalecer la actividad turística y evitar que cientos de familias queden sin sustento tras uno de los eventos más destructivos registrados recientemente en la costa de Puerto Madero. EL ORBE/Nelson Bautista