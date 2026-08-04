Exigen Destitución de José Luis Elorza de la Secretaría del Bienestar

*Servidores Denuncian Malos Tratos, Hostigamiento y Presunta Corrupción.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto de 2026.- Servidores de la Nación y personal de la Región 09 de la Secretaría de Bienestar bloquearon los accesos a las oficinas de la dependencia en Tapachula para exigir la destitución del director regional, José Luis Elorza Flores, a quien acusan de presuntos abusos de autoridad, hostigamiento laboral, actos de corrupción y decisiones arbitrarias que, aseguran, ponen en riesgo la integridad del personal.

Durante la protesta, los trabajadores denunciaron un ambiente laboral marcado por malos tratos, represalias y reasignaciones injustificadas hacia municipios fronterizos como Unión Juárez y Suchiate, así como comunidades de la zona alta, sin considerar los costos de traslado, las condiciones de seguridad ni el impacto económico para los empleados.



1 de 3

Sixto Vázquez, vocero de los manifestantes, señaló que algunos Servidores han sido obligados a trasladarse durante la madrugada o bajo condiciones climáticas adversas para atender contingencias, como la llegada de personas repatriadas, situación que incluso ha derivado en accidentes. Afirmó que quienes expresan inconformidades son objeto de represalias mediante cambios de adscripción.Los inconformes informaron que las denuncias fueron entregadas por escrito durante la visita de la Presidencia de la República el pasado 26 de julio, así como a las Delegadas estatal y nacional de la dependencia, sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han recibido respuesta.Más de la mitad de la plantilla respalda la exigencia de destitución, mientras que otros trabajadores prefieren no participar por temor a perder su empleo, dijo.Además, recordaron que el funcionario ha enfrentado anteriormente señalamientos por presuntas irregularidades durante su trayectoria pública.Finalmente, dieron a conocer que una comisión viajó a la Ciudad de México para presentar un pliego petitorio ante las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar y solicitar la intervención de las autoridades federales.Advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta y garantizar condiciones laborales dignas y un trato respetuoso para todo el personal. EL ORBE/Nelson Bautista