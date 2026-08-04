ICHEJA Fortalece Combate al Rezago Educativo en la Región

*Entrega 150 Certificados a Personas que Concluyeron sus Estudios.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto de 2026.- El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) reforzó su estrategia para disminuir el rezago educativo en Chiapas con la entrega simbólica de 10 Plazas Comunitarias y alrededor de 150 certificados a personas que concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria y secundaria.

Durante un acto realizado en el Instituto Tecnológico de Tapachula, el responsable estatal de Plazas Comunitarias del ICHEJA, Héctor Javier Buendía de León, en representación del director general, Adier Nolasco Marina, destacó que cada vez más jóvenes y adultos mayores se incorporan a los programas educativos, demostrando que nunca es tarde para aprender y concluir la educación básica.



1 de 3

Como parte de la gira de trabajo por la región Soconusco, informó que las acciones continuarán en Metapa con la apertura de una nueva plaza comunitaria. Posteriormente, en Cacahoatán se entregarán más certificados y equipo técnico, incluidos microscopios, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.Buendía de León señaló que actualmente el ICHEJA atiende a 120 mil educandos en todo el estado; sin embargo, la meta establecida por el Gobierno de Chiapas es superar los 250 mil beneficiarios mediante la ampliación de la cobertura educativa.Finalmente, subrayó que uno de los principales objetivos del instituto es garantizar la continuidad académica de los estudiantes, impulsando que quienes concluyan la alfabetización y la educación básica también accedan al nivel medio superior, como parte de la estrategia para erradicar el analfabetismo en la entidad. EL ORBE/Nelson Bautista